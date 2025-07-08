Advertisement
HOME WOMEN LIFE

HighEnd Gala 2025, Miss Indonesia 2024 Monica Kezia: Suatu Kehormatan Bisa Hadir di Acara Ini

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 08 Juli 2025 |20:56 WIB
HighEnd Gala 2025, Miss Indonesia 2024 Monica Kezia: Suatu Kehormatan Bisa Hadir di Acara Ini
HighEnd Gala 2025, Miss Indonesia 2024 Monica Kezia: Suatu Kehormatan Bisa Hadir di Acara Ini, (Foto: Aziz Indra/MPI)
JAKARTA - Acara HighEnd Gala 2025 digelar mewah dan megah serta bertabur para bintang. Acara ini digelar di Park Hyatt, Jakarta, Selasa (8/7/2025).

Di acara yang memeriahkan ulang tahun ke-17 HighEnd Magazine itu, Miss Indonesia 2024, Monica Kezia Sembiring, turut hadir memukau dan elegan. Monica hadir dengan gaun hitam yang elegan dengan mahkota Miss Indonesia kebanggaannya.

HighEnd Gala 2025, Miss Indonesia 2024 Monica Kezia: Suatu Kehormatan Bisa Hadir di Acara Ini
HighEnd Gala 2025, Miss Indonesia 2024 Monica Kezia: Suatu Kehormatan Bisa Hadir di Acara Ini

Monica terpukau dan merasa terhormat bisa hadir di acara HighEnd Gala 2025 yang bertabur bintang.

“Dari semua penampilan, dekor dan tamu undangan, semuanya sungguh sangat istimewa ya. Suatu kehormatan bisa hadir di acara malam ini,” ungkap Monica di Park Hyatt, Jakarta, Selasa (8/7/2025).

Di acara HighEnd Gala 2025 ini, Miss Indonesia 2024 Monica Kezia Sembiring ikut bahagia bisa kembali bertemu dengan Miss World 2025, Suchata Chuangsri yang juga hadir di acara malam ini.

