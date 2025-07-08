Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Tampil Memukau dengan Busana Merah, Angela Tanoesoedibjo Hadiri HighEnd Gala 2025

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 08 Juli 2025 |19:30 WIB
Tampil Memukau dengan Busana Merah, Angela Tanoesoedibjo Hadiri HighEnd Gala 2025
Tampil Memukau dengan Busana Merah, Angela Tanoesoedibjo Hadiri HighEnd Gala 2025
A
A
A

JAKARTA - HighEnd Magazine menghadirkan HighEnd Gala 2025 dalam rangka merayakan ulang tahun ke-17. Acara ini digelar pada 8 Juli 2025 di Park Hyatt Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Angela Tanoesoedibjo, Co-CEO MNC Group, turut hadir dalam perayaan meriah di HighEnd Gala 2025. Dengan busana serba merah, Angela begitu memesona dan memukau saat menyapa para tamu VIP yang hadir.

Tampil Memukau dengan Busana Merah, Angela Tanoesoedibjo Hadiri HighEnd Gala 2025
Tampil Memukau dengan Busana Merah, Angela Tanoesoedibjo Hadiri HighEnd Gala 2025

“Sebagai seseorang yang pernah memimpin HighEnd magazine, saya merasa sangat terharu melihat bagaimana HighEnd telah tumbuh,” ungkap Angela dalam sambutannya di Park Hyatt, Jakarta, Selasa (8/7/2025).

Dalam acara ini, Angela Tanoesoedibjo turut menyapa para tamu undangan spesial yang hadir memukau di HighEnd Gala 2025.

Di ulang tahun ke-17, Angela berharap HighEnd Magazine bisa terus menjadi sesuatu yang memberikan nilai positif dan bermakna untuk para pembaca.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/612/3153766/highend_gala_2025_miss_indonesia_2024_monica_kezia_suatu_kehormatan_bisa_hadir_di_acara_ini-VLKb_large.jpg
HighEnd Gala 2025, Miss Indonesia 2024 Monica Kezia: Suatu Kehormatan Bisa Hadir di Acara Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/22/194/3124884/kolaborasi_dengan_highend_natswear_hadirkan_koleksi_terbaru_sambut_hari_raya-WhgG_large.jpg
Kolaborasi dengan HighEnd, Natswear Hadirkan Koleksi Terbaru Sambut Hari Raya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/22/194/3124882/highend_hadirkan_ramadhan_blessings_bersama_navapark_ada_bukber_hingga_trunk_show_busana_lebaran-z1iB_large.jpg
HighEnd Hadirkan Ramadhan Blessings Bersama Navapark, Ada Bukber hingga Trunk Show Busana Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/11/194/3094407/priscilla_yong_hadirkan_tema_alice_in_wonderland_hingga_gaun_malam-dTFM_large.jpg
Tampil di I Fashion Festival, Priscilla Yong Hadirkan Tema Alice in Wonderland hingga Gaun Malam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/11/194/3094401/vino_g_bastian_raih_piala_highend_lifestyle_awards_2024_ini_kado_akhir_tahun-Jx7c_large.jpg
Vino G Bastian Raih Piala HighEnd Lifestyle Awards 2024: Ini Kado Akhir Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/10/194/3094250/executive_chairwoman_mnc_group_liliana_tanoesoedibjo-uB5N_large.jpg
Highend The Masterpiece, Jadi Platform Para Desainer Lokal Makin Bersinar
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement