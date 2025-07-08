Tampil Memukau dengan Busana Merah, Angela Tanoesoedibjo Hadiri HighEnd Gala 2025

JAKARTA - HighEnd Magazine menghadirkan HighEnd Gala 2025 dalam rangka merayakan ulang tahun ke-17. Acara ini digelar pada 8 Juli 2025 di Park Hyatt Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Angela Tanoesoedibjo, Co-CEO MNC Group, turut hadir dalam perayaan meriah di HighEnd Gala 2025. Dengan busana serba merah, Angela begitu memesona dan memukau saat menyapa para tamu VIP yang hadir.

“Sebagai seseorang yang pernah memimpin HighEnd magazine, saya merasa sangat terharu melihat bagaimana HighEnd telah tumbuh,” ungkap Angela dalam sambutannya di Park Hyatt, Jakarta, Selasa (8/7/2025).

Dalam acara ini, Angela Tanoesoedibjo turut menyapa para tamu undangan spesial yang hadir memukau di HighEnd Gala 2025.

Di ulang tahun ke-17, Angela berharap HighEnd Magazine bisa terus menjadi sesuatu yang memberikan nilai positif dan bermakna untuk para pembaca.