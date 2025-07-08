Rayakan 17 Tahun, HighEnd Gala 2025 Bertabur Bintang

JAKARTA - HighEnd Magazine untuk pertama kalinya menghadirkan HighEnd Gala 2025 dalam rangka merayakan ulang tahun ke-17. Acara ini digelar pada 8 Juli 2025 di Park Hyatt Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Acara ini pun bertabur bintang dan dihadiri oleh tokoh penting negara, public figure inspiratif, serta mitra strategis dari industri gaya hidup. Miss World ke-72, Suchata Chuangsri dan Miss Indonesia 2024, Monica Kezia, hadir dalam acara HighEnd Gala 2025.

Liliana Tanoesoedibjo, Executive Chairwoman MNC Group, mengungkap acara ini merupakan bentuk rasa syukur dan terima kasih atas dukungan pada HighEnd Magazine.

“Sudah 17 tahuh HighEnd Magazine berkiprah dan membuat sesuatu yang lebih baik lagi. Tamu yang hadir juga sangat luar biasa,” ungkap Liliana Tanoesoedibjo, saat ditemui di Park Hyatt, Jakarta, Selasa (8/7/2025).

HighEnd Gala 2025 juga menghadirkan momen istimewa bersama Miss Indonesia 2024, Monica Kezia Sembiring dan Miss World 2025, Suchata Chuangsri.