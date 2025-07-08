Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Rayakan 17 Tahun, HighEnd Gala 2025 Bertabur Bintang

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 08 Juli 2025 |19:07 WIB
Rayakan 17 Tahun, HighEnd Gala 2025 Bertabur Bintang
Rayakan 17 Tahun, HighEnd Gala 2025 Bertabur Bintang
A
A
A

JAKARTA - HighEnd Magazine untuk pertama kalinya menghadirkan HighEnd Gala 2025 dalam rangka merayakan ulang tahun ke-17. Acara ini digelar pada 8 Juli 2025 di Park Hyatt Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Acara ini pun bertabur bintang dan dihadiri oleh tokoh penting negara, public figure inspiratif, serta mitra strategis dari industri gaya hidup. Miss World ke-72, Suchata Chuangsri dan Miss Indonesia 2024, Monica Kezia, hadir dalam acara HighEnd Gala 2025.

Liliana Tanoesoedibjo, Executive Chairwoman MNC Group, mengungkap acara ini merupakan bentuk rasa syukur dan terima kasih atas dukungan pada HighEnd Magazine.

“Sudah 17 tahuh HighEnd Magazine berkiprah dan membuat sesuatu yang lebih baik lagi. Tamu yang hadir juga sangat luar biasa,” ungkap Liliana Tanoesoedibjo, saat ditemui di Park Hyatt, Jakarta, Selasa (8/7/2025).

HighEnd Gala 2025 juga menghadirkan momen istimewa bersama Miss Indonesia 2024, Monica Kezia Sembiring dan Miss World 2025, Suchata Chuangsri.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/612/3135111/menginspirasi_wanita_shandy_aulia_sabet_penghargaan_di_indonesias_beautiful_women_2025-b4VR_large.jpg
Menginspirasi Wanita, Shandy Aulia Sabet Penghargaan di Indonesia’s Beautiful Women 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/612/3135093/indonesias_beautiful_women_2025_kembali_digelar_ke_14-nzmq_large.jpg
Indonesia’s Beautiful Women 2025 Kembali Digelar ke-14, Liliana Tanoesoedibjo: Untuk Menginspirasi Perempuan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/11/16/612/2709016/raih-the-alpha-under-40-2022-highend-magazine-ariel-tatum-ini-tanggung-jawab-besar-rN9f4WMfDh.JPG
Raih The Alpha Under 40 2022 HighEnd Magazine, Ariel Tatum: Ini Tanggung Jawab Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/11/16/612/2708993/raih-titel-the-alpha-under-40-2022-iko-uwais-kisahkan-perjuangannya-jadi-aktor-xCL0LVu9Gq.jpeg
Raih Titel The Alpha Under 40 2022, Iko Uwais Kisahkan Perjuangannya Jadi Aktor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/11/16/612/2708950/highend-magazine-ungkap-latar-belakang-di-balik-gelaran-the-alpha-under-40-2022-StPalleFup.JPG
HighEnd Magazine Ungkap Latar Belakang di Balik Gelaran The Alpha Under 40 2022
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/09/21/612/2672260/highend-social-excellence-awards-2022-liliana-tanoesoedibjo-bentuk-dukungan-dan-apresiasi-kegiatan-sosial-coQPd5JKX3.jpeg
HighEnd Social Excellence Awards 2022, Liliana Tanoesoedibjo: Bentuk Dukungan dan Apresiasi Kegiatan Sosial
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement