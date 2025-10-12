5 Lagu Jawa yang Paling Populer dan Viral di TikTok 2025

JAKARTA – Lagu-lagu berbahasa Jawa kembali mendominasi TikTok di tahun 2025. Dengan lirik yang penuh makna, nada yang mudah diingat, dan emosi yang kuat, deretan lagu ini berhasil menarik perhatian pengguna dari berbagai kalangan. Tak hanya digunakan sebagai latar video galau, beberapa di antaranya bahkan menginspirasi tren _lipsync_ dan _dance challenge_ yang ramai diikuti pengguna hingga para artis. Berikut lima lagu Jawa paling populer dan viral di TikTok tahun ini.

Grup hip-hop dangdut asal Yogyakarta ini kembali mencuri perhatian lewat lagu “Tresno Tekan Mati”. Lagu ini mengisahkan tentang cinta sejati dan kesetiaan yang abadi, membuatnya begitu _relate_ dengan banyak orang. Tak heran, potongan liriknya kerap dijadikan _backsound_ video bertema perjuangan cinta di TikTok.

Vadesta sukses menghadirkan lagu “Mencintai dengan Ngeyel” yang menggambarkan kegigihan seseorang dalam mencintai meski sering dikecewakan. Dengan nuansa musik yang lembut dan emosional, lagu ini banyak digunakan untuk video galau dan curahan hati pengguna TikTok.

Lagu “Kisinan” karya Masdddho kini tengah viral di TikTok karena liriknya yang menyayat hati. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang hanya dijadikan pelampiasan oleh orang yang dicintainya. Suara khas Masdddho yang penuh penghayatan membuat lagu ini terasa dalam dan menyentuh. Tak heran, banyak pengguna menjadikannya konten _lipsync_ dengan ekspresi emosional, menggambarkan perasaan patah hati dan kekecewaan.

“Mangan Ra Njaluk Kowe” menjadi salah satu lagu yang paling banyak digunakan di TikTok tahun ini. Lagu karya Dinda Teratu itu viral setelah sejumlah artis ikut membuat konten _lipsync_, salah satunya Jennifer Coppen. Tak hanya itu, lagu ini juga memiliki _dance_ TikTok yang ramai diikuti para pengguna. Dengan lirik sederhana namun bermakna, lagu ini memadukan keindahan bahasa Jawa dan nuansa pop yang modern.

Penyanyi muda Niken Salindry kembali menarik perhatian publik lewat lagu “Gulu Pedot”. Lagu ini tengah viral di TikTok karena digunakan untuk berbagai konten _lipsync_ dan _dance_ yang menampilkan ekspresi emosional khas lagu Jawa. Suara merdu Niken dan nuansa tradisional dalam musiknya membuat lagu ini terasa kuat dan berkarakter.

Viralnya lagu-lagu Jawa di TikTok tahun 2025 menjadi bukti bahwa musik daerah terus berkembang dan mampu beradaptasi dengan tren digital. Melalui platform ini, karya musisi Jawa tak hanya dinikmati oleh masyarakat lokal, tetapi juga menjangkau audiens yang lebih luas, memperkenalkan keindahan bahasa dan budaya Nusantara ke generasi muda.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)