Viral! Momen Kocak Sepasang Pengantin di Garut Lempar Durian ke Tamu

JAKARTA – Viral momen kocak sepasang pengantin di Garut yang melempar durian ke tamu undangan. Sebuah video pasangan pengantin yang tengah melempar durian ramai di media sosial.

Peristiwa yang terjadi di Bayongbong, Kecamatan Garut Kota, ini dibagikan oleh akun TikTok Bujang Ambie Organizer. Pengantin dengan akun Revaputri dan Jawara melakukan aksi tak biasa.

Umumnya, pengantin akan melakukan pelemparan buket bunga saat pesta pernikahan. Alih-alih menggunakan bunga, pengantin ini menggantinya dengan durian.

Tapi tenang, pelemparan durian ini tidak berbahaya kok. Sebab, durian yang dipakai adalah mainan karet, bukan buah asli yang berduri tajam.

Aksi ini merupakan bagian dari gimmick yang dilakukan pengantin untuk meramaikan acara. Benar saja, saat durian dilempar, para undangan pun kaget karena tidak tahu bahwa yang dilempar bukan bunga.