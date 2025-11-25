Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Siapa Raj Mantena? Miliarder India yang Viral Undang Justin Bieber Hingga Jennifer Lopez ke Pernikahan Anaknya

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Selasa, 25 November 2025 |20:29 WIB
Siapa Raj Mantena? Miliarder India yang Viral Undang Justin Bieber Hingga Jennifer Lopez ke Pernikahan Anaknya
Siapa Raj Mantena? Miliarder India yang Viral Undang Justin Bieber Hingga Jennifer Lopez ke Pernikahan Anaknya (Foto: India TV)
A
A
A

JAKARTA – Siapa sebenarnya Raj (Rama Raju) Mantena, miliarder India yang tengah ramai dibahas setelah mengundang sederet selebritas dunia seperti Justin Bieber hingga Jennifer Lopez ke pesta pernikahan anaknya.

Publik dibuat penasaran usai rangkaian pernikahan mewah putrinya, Netra Mantena, dengan pengusaha teknologi Vamsi Gadiraju di Udaipur menjadi sorotan besar.

Acara yang berlangsung selama tiga hari itu digelar di beberapa lokasi paling prestisius, seperti Leela Palace dan Jagmandir Island Palace. Pesta tersebut dihadiri tokoh-tokoh ternama, mulai dari Donald Trump Jr., Jennifer Lopez, Justin Bieber, hingga para superstar Bollywood seperti Hrithik Roshan dan Ranveer Singh.

Jagat maya dipenuhi unggahan video dan foto dari berbagai sesi acara, termasuk haldi, mehendi, hingga malam sangeet. Para artis top Bollywood seperti Madhuri Dixit, Nora Fatehi, dan Ranveer Singh tampil meriah bahkan Ranveer tampak mengajak Donald Trump Jr. ikut menari. Dengan penjagaan superketat dan penampilan artis kelas dunia, pernikahan itu disebut-sebut sebagai salah satu yang terbesar dan termegah tahun ini.

Semua kemewahan tersebut digelar oleh Rama Raju Mantena, sosok di balik pesta megah yang kini dijuluki sebagai “wedding of the year”, demikian dilansir dari NDTV.

Siapakah Rama Raju Mantena?

