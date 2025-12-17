Mengenal Gray Divorce, Perceraian yang Dialami Ridwan Kamil dan Atalia Praratya

JAKARTA - Kasus perceraian di kalangan publik figur belakangan ini kembali menjadi perhatian. Tak hanya dialami pasangan muda, perpisahan juga terjadi pada pasangan yang telah menjalani rumah tangga selama puluhan tahun, seperti Ridwan Kamil dan Atalia Praratya yang sama-sama berada di usia matang.

Fenomena perceraian pada usia dewasa ini dikenal dengan istilah gray divorce. Istilah tersebut merujuk pada perceraian yang terjadi pada pasangan berusia 50 tahun ke atas, setelah membangun pernikahan dalam jangka waktu yang panjang.

Mengutip Verywell Mind, tren gray divorce menunjukkan peningkatan signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Jika pada awal 1990-an kasus perceraian di kelompok usia ini masih tergolong rendah, kini jumlahnya terus bertambah. Bahkan, angka perceraian pada pasangan berusia 65 tahun ke atas tercatat meningkat cukup tajam.

Perubahan ini tak lepas dari pergeseran pola pikir. Banyak pasangan yang sebelumnya memilih bertahan demi anak, norma sosial, atau tekanan lingkungan, kini lebih berani mengambil keputusan berpisah demi kesehatan emosional dan kebahagiaan pribadi.

Salah satu faktor yang sering memicu gray divorce adalah fase empty nest, yakni ketika anak-anak telah dewasa dan meninggalkan rumah. Selama bertahun-tahun, fokus kehidupan rumah tangga tertuju pada peran sebagai orang tua. Ketika peran tersebut berkurang, pasangan kerap menyadari adanya jarak emosional dan perbedaan arah hidup yang semakin nyata.