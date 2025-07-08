Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Viral Gaun Couture Unik dan Nyeleneh dengan Detail Jantung Berdetak, Bikin Netizen Bingung!

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Selasa, 08 Juli 2025 |19:18 WIB
Viral Gaun Couture Unik dan Nyeleneh dengan Detail Jantung Berdetak, Bikin Netizen Bingung!
Viral Gaun Couture Unik dan Nyeleneh dengan Detail Jantung Berdetak, Bikin Netizen Bingung!
JAKARTA - Kreativitas mode memang terkadang tak ada batasnya. Seperti Schiaparelli yang baru-baru ini sukses membuat warganet tercengang karena karya viral-nya, yakni berupa dress dengan detail jantung yang berdetak. 

Fashion house asal Paris itu lagi-lagi bikin gebrakan lewat koleksi Fall-Winter 2025/2026 Haute Couture. 

Salah satu yang paling mencuri perhatian yakni gaun merah menyala dengan hiasan berbentuk jantung berkilauan di bagian dada, lengkap dengan efek mekanis yang membuatnya terlihat seperti benar-benar berdetak!

Viral Gaun Couture Unik dan Nyeleneh dengan Detail Jantung Berdetak, Bikin Netizen Bingung!
Viral Gaun Couture Unik dan Nyeleneh dengan Detail Jantung Berdetak, Bikin Netizen Bingung!

Gaun yang dijuluki “The Beating Heart” ini adalah karya dari Creative Director Daniel Roseberry, yang dikenal jago menggabungkan dunia fashion dengan unsur surealis. Dalam unggahan Instagram-nya, @danielroseberry, Roseberry menulis singkat tapi penuh makna, “????The beating heart of Haute Couture.”

Gaun tersebut adalah bagian dari penghormatan Schiaparelli terhadap akar surealis mereka, terinspirasi dari karya Salvador Dalí tahun 1953 berjudul The Royal Heart. 

Dulu, Dalí menciptakan replika jantung dengan batu ruby yang bisa berdetak. Kini, Roseberry membawanya ke runway masa kini dengan sentuhan modern, berupa hiasan jantung dari rhinestone merah yang menyala dan mekanisme tersembunyi serta membuat efek "berdetak" jadi nyata.

Meskipun estetikanya niat banget, tidak semua netizen langsung bisa menerima. Komentar dari para warganet sukses bikin timeline makin meriah. Tidak terkecuali netizen Indonesia.

“Dipakai untuk rapat anggota koperasi too much ga sih?” tulis salah satu netizen. 

“No way! I am freakin irritated,” kata netizen selanjutnya.

“Mari kita diskusi bersama, mulai dari mana ya?” ketus netizen lain.

Kesan pertama memang nggak biasa. Dress ini fit body banget, sampai-sampai lekuk tubuh modelnya terdefinisi jelas. Bahkan ada yang mengira ini bukan gaun, tapi bodysuit superhero versi haute couture.

Schiaparelli sendiri memang bukan brand sembarangan. Mereka sering hadir dengan desain-desain teatrikal yang nggak cuma bisa dipakai, tapi juga dilihat sebagai karya seni. 

 

