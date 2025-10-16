Advertisement
HOME WOMEN FASHION

TWICE Cetak Sejarah Tampil di Victoria’s Secret Fashion Show 2025!

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 16 Oktober 2025 |22:03 WIB
TWICE Cetak Sejarah Tampil di Victoria’s Secret Fashion Show 2025!
TWICE Cetak Sejarah Tampil di Victoria's Secret Fashion Show 2025!
JAKARTA - Victoria’s Secret Fashion Show 2025 resmi digelar dan menjadi perbincangan publik kelas dunia. Acara runway ini digelar di New York City pada Rabu (15/10/2025).

Tahun ini, grup K-pop TWICE sukses tampil di atas panggung VS Fashion 2025. Penampilan Nayeon, Momo, Jihyo, dan Tzuyu ini mencetak sejarah lantaran menjadi grup K-pop pertama yang tampil di acara runway Victoria’s Secret Fashion Show tersebut.

Melansir The Korean Herald, Jihyo cs tampil memukau selama enam menit membawakan lagu This Is For dan Strategy. Mereka begitu enerjik dengan busana chic dan boots berbulu berwarna merah muda.

Setiap anggota menampilkan gaya unik mereka masing-masing di atas runway merah muda itu. Nayeon terlihat memukau dengan gaun transparan berpotongan rok berbelahan yang menonjolkan kaki jenjangnya. Jihyo terlihat percaya diri dalam balutan gaun renda hitam berhiaskan bulu dan memperlihatkan bralette-nya.

Tzuyu juga tak kalah memesona saat tampil elegan dalam balutan gaun leher tinggi berwarna gading dengan desain pinggang terbuka. Sementara Momo tampil dengan setelan bergaris yang dilapisi atasan lingerie berleher V rendah.

