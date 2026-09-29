Anji Manji dan Istri Sepakat Tak Ingin Tambah Momongan, Pilih Menua Berdua

MUSISI Anji Manji menegaskan bahwa dirinya dan sang istri, Desmiliana Ariana, sepakat untuk tidak menambah momongan. Bukan tanpa alasan, mereka mempertimbangkan faktor usia serta anak-anak mereka yang kini sudah mulai beranjak dewasa.

"Enggak ada lagi ngisi apaan. Enggak enggak, kita berencana tidak memiliki anak lagi sih," kata Anji Manji di kawasan Cilangkap, Jakarta Timur, belum lama ini.

1. Alasan Tak Tambah Momongan

Pria kelahiran 1978 ini menjelaskan lebih rinci pertimbangan di balik keputusannya tersebut. Menurut Anji, usia mereka berdua sudah tidak lagi muda untuk kembali merawat bayi.

"Ya sekarang umur dia udah 42, saya mau 50. Maksudnya kan anak-anak juga kayak Leticia udah 16 tahun, Saga udah mau 14 tahun, Sigra 11 tahun," beber mantan vokalis Drive tersebut.