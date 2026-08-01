Jangan Tunggu Anak Sakit, Dokter Ingatkan Skrining Jadi Kunci Tumbuh Kembang

JAKARTA – Menjaga kesehatan anak tidak cukup dilakukan saat mereka sakit. Dokter mengingatkan pentingnya pemeriksaan kesehatan dan skrining tumbuh kembang secara rutin sebagai langkah deteksi dini agar berbagai gangguan kesehatan maupun perkembangan dapat diketahui lebih cepat.

Dokter Spesialis Anak Siloam Hospitals TB Simatupang, dr. Jessica Sugiarto, Sp.A, mengatakan peran dokter anak bukan hanya mengobati penyakit, tetapi juga menjaga agar anak tetap sehat melalui berbagai upaya pencegahan.

“Tidak hanya mengobati anak sakit, tetapi yang terpenting justru menjaga anak tetap sehat melalui vaksinasi, mulai dari vaksinasi wajib hingga vaksinasi yang disarankan oleh dokter anak sebagai pencegahan penyakit,” ujar dr. Jessica dalam keterangannya.

Selain imunisasi, orang tua juga dianjurkan melakukan skrining tumbuh kembang secara berkala. Pemeriksaan ini bertujuan memastikan kebutuhan nutrisi anak terpenuhi sekaligus memantau perkembangan fisik, mental, dan sosial sesuai usianya.

Menurut dr. Jessica, pemantauan tumbuh kembang juga perlu didukung oleh edukasi kepada seluruh anggota keluarga agar anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang sehat.

“Mari kita galakkan momen ketika anak dibawa ke rumah sakit bukan hanya saat sakit, tetapi juga untuk pencegahan penyakit sehingga tumbuh kembang anak dapat terjaga dengan baik,” katanya.

Skrining Kesehatan Anak

Sementara itu, Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Siloam Hospitals TB Simatupang, dr. Natassa Zefanya Darsana, Sp.OG, menambahkan bahwa upaya menjaga kesehatan anak sebaiknya dimulai sejak masa kehamilan. Menurutnya, pemeriksaan seperti USG fetomaternal diperlukan pada kondisi tertentu untuk memantau kesehatan ibu dan janin.