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Tragedi Menyayat Hati, Balita 3 Tahun Meninggal Usai Jatuh dari Lantai 5 Hotel saat Orangtua Sarapan

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 15 Oktober 2026 |20:05 WIB
Tragedi Menyayat Hati, Balita 3 Tahun Meninggal Usai Jatuh dari Lantai 5 Hotel saat Orangtua Sarapan
Ilustrasi kaki anak. (Foto: Freepik)
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SAMARINDA – Peristiwa tragis menimpa seorang anak perempuan berusia 3 tahun berinisial RK. Bocah perempuan berusia 3 tahun meninggal dunia setelah diduga terjatuh dari lantai lima hotel di Jalan Pahlawan, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu 14 Oktober 2026.  

Saat kejadian, kedua orangtua korban diketahui sedang sarapan di restoran hotel. Korban berinisial RKS ditemukan di area bawah bangunan hotel. Insiden tragis tersebut kini dalam penyelidikan polisi untuk memastikan penyebab dan kronologi kejadian.

Anak 3 tahun jatuh

1. Ayah Korban Menangis Histeris

Suasana haru menyelimuti proses evakuasi korban. Ayah korban tampak menangis histeris saat berada di hadapan jasad anaknya yang telah dibungkus kain putih.

Tim Inafis Satreskrim Polresta Samarinda bersama Polsek Samarinda Ulu telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Setelah itu, korban dievakuasi oleh ayahnya dan dibawa ke rumah sakit.

Kapolsek Samarinda Ulu AKP Asriadi mengatakan, polisi masih mendalami penyebab jatuhnya bocah tersebut. Petugas telah olah TKP, memeriksa saksi, dan mengumpulkan keterangan untuk memastikan apakah korban murni terjatuh atau terdapat kemungkinan lain.

2. Kronologi Kejadian

RK meninggal dunia setelah terjatuh dari balkon lantai 5 hotel. Saat kejadian, orang tua korban dikabarkan sedang turun untuk sarapan.

Peristiwa tersebut dilaporkan terjadi sekitar pukul 08.30–09.30 WITA. Korban diketahui menginap bersama keluarganya di lantai 5 hotel.

 

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