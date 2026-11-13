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Sudah Sarapan, tetapi Lapar dan Lelah Lagi pada Pukul 10 Pagi? Ini Penyebabnya

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 13 November 2026 |13:05 WIB
Sudah Sarapan, tetapi Lapar dan Lelah Lagi pada Pukul 10 Pagi? Ini Penyebabnya
Ilustrasi menu sarapan. (Foto: dok azerbaijan_stockers/Magnific)
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JAKARTA - Sarapan sering dianggap sebagai salah satu aktivitas penting untuk memulai hari. Namun, dalam praktiknya, tidak semua orang terbiasa sarapan sebelum beraktivitas. Bahkan, bagi mereka yang sudah makan pagi, rasa lapar terkadang kembali muncul hanya beberapa jam kemudian.

Hal ini bisa terjadi karena pilihan menu sarapan yang kurang tepat. Misalnya, sarapan dengan porsi terlalu sedikit atau makanan yang didominasi karbohidrat sederhana. Bukannya membuat tubuh berenergi, tapi pilihan makanan tersebut justru bisa membuat kamu lebih cepat lapar dan merasa lelah.

Melansir Real Simple, sejumlah ahli gizi mengungkap kesalahan sarapan yang paling sering dilakukan dan menjadi penyebab seseorang merasa lapar sebelum waktu makan siang.

Menurut mereka, masalah ini berkaitan dengan jumlah makanan yang dikonsumsi serta keseimbangan nutrisi dalam menu sarapan. Lantas, apa saja yang perlu diperhatikan?

Jika menu sarapanmu terlalu sedikit atau tidak mengandung nutrisi yang cukup, hal ini bisa menjadi alasan mengapa rasa lapar kembali muncul menjelang siang.

Joan Salge Blake, ahli gizi terdaftar mengatakan banyak orang tidak mendapatkan asupan nutrisi yang cukup saat sarapan untuk menunjang aktivitas sepanjang hari.

      
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Topik Artikel :
Lapar Menu sarapan sarapan
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