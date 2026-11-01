Sheet Mask atau Masker Bilas: Mana yang Paling Baik untuk Kulit?

Sheet Mask atau masker bilas, mana yang paling baik? (Foto: dok Okezone)

JAKARTA - Girls, seberapa sering kalian merasa bingung memilih produk masker wajah yang berjejer di toko kecantikan? Mulai dari sheet mask berbentuk lembaran hingga wash-off mask yang perlu dibilas setelah digunakan.

Semua jenis masker wajah memiliki cara kerja dan manfaat yang berbeda. Lantas, masker jenis apa yang lebih baik untuk kulit wajah?

1. Sheet Mask

Sheet mask merupakan masker yang biasanya terbuat dari bahan kain atau serat khusus dan dibasahi dengan serum. Masker ini sangat praktis digunakan karena kalian bisa langsung menempelkannya ke wajah.

Jenis masker ini cocok untuk menghidrasi kulit, terutama ketika terasa kering atau membutuhkan kelembapan tambahan. Kandungan seperti hyaluronic acid, glycerin, dan ceramide dapat membantu menjaga kadar air serta mendukung fungsi lapisan pelindung kulit.

Selain praktis, sheet mask juga tidak perlu dibilas setelah dilepas. Sisa serum dapat diratakan secara perlahan pada wajah sesuai petunjuk penggunaan produk.

2. Masker Bilas