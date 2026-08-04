Madu buat Wajah, Why Not? Ini Deretan Manfaatnya untuk Kulit

MADU bukan hanya pemanis alami yang lezat dikonsumsi. Madu juga telah lama dimanfaatkan sebagai bahan perawatan kulit.

Berkat kandungan antioksidan, senyawa antimikroba, dan sifat antiinflamasinya, madu mentah (raw honey) dipercaya dapat membantu menjaga kesehatan kulit wajah. Tak heran, banyak produk perawatan kulit menjadikan madu sebagai salah satu bahan utamanya.

Lalu, apakah madu benar-benar bisa dioleskan langsung ke wajah? Jawabannya, bisa, terutama jika menggunakan madu mentah yang belum dipasteurisasi.

Namun, hasilnya tentu dapat berbeda pada setiap orang. Hal ini juga bukan berarti madu bisa menggantikan perawatan medis untuk masalah kulit tertentu.

Kini menarik mengenal lebih mendalam soal manfaat madu untuk wajah. Dilansir dari Health Line, berikut 5 manfaat madu buat wajah:

1. Membantu Meredakan Jerawat

Salah satu manfaat madu yang paling populer adalah membantu mengatasi jerawat. Kandungan antimikroba di dalamnya dipercaya dapat menghambat pertumbuhan bakteri penyebab jerawat.

Sementara itu, sifat antiinflamasi pada madu juga beri manfaat lain. Kandungan ini bisa membantu meredakan kemerahan dan iritasi pada kulit.

2. Menjaga Kulit Tetap Lembap

Madu merupakan humektan alami, yaitu zat yang mampu menarik dan mempertahankan kelembapan pada kulit. Karena itu, madu cocok digunakan sebagai masker wajah.

Jika dipakai sebagai masker wajah, madu bisa membantu mengatasi kulit kering. Manfaat lainnya adalah madu bisa membuat kulit terasa lebih halus.