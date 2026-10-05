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5 Minuman yang Pantang Dicampur dengan Bubuk Protein, Kopi Panas Salah Satunya

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Senin, 05 Oktober 2026 |11:05 WIB
5 Minuman yang Pantang Dicampur dengan Bubuk Protein, Kopi Panas Salah Satunya
Ilustrasi bubuk protein. (Foto: dok Magnific)
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JAKARTA - Bubuk protein atau Protein powder sering jadi pilihan praktis untuk menambah asupan protein. Cara konsumsinya pun cukup mudah, tinggal dicampurkan ke minuman lalu diminum sebagai bagian dari sarapan atau setelah olahraga.

Namun, ternyata tidak semua minuman cocok dijadikan campuran protein powder. Beberapa jenis minuman justru bisa membuat bubuk protein menggumpal, mengubah teksturnya, bahkan berpengaruh terhadap cara tubuh mencerna protein.

Minuman yang Pantang Dicampur dengan Bubuk Protein

Dilansir dari Verywell Health, berikut lima minuman yang sebaiknya tidak dicampur dengan protein powder:

- Minuman Panas

minuman kopi
Kopi panas. (Foto: dok Ist)

Menambahkan protein powder ke kopi atau minuman panas memang terdengar praktis. Sayangnya, suhu panas bisa membuat bubuk protein, terutama whey, menggumpal, sehingga sulit larut dan menghasilkan tekstur yang tidak nyaman.

Panas juga disebut dapat memengaruhi sebagian nutrisi dalam whey protein dan membuatnya lebih sulit dicerna. Kalau tetap ingin menikmati protein powder bersama kopi, kopi dingin atau cold brew bisa menjadi pilihan yang lebih baik.

- Jus yang Asam

jus jeruk
Jus jeruk. (Foto: dok Magnific)

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