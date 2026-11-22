Annisa Pohan Spill Wajah Baby Arjuna saat Momen Rayakan Ultah ke-45

JAKARTA - Annisa Pohan merayakan ulang tahunnya yang ke-45 pada Jumat (20/11/2026). Momen pertambahan usianya tahun ini terasa semakin istimewa karena ia bisa merayakannya bersama keluarga lengkap, termasuk dengan kehadiran putra keduanya, Arjuna.

Lewat unggahan Instagram pada Minggu (22/11/2026), Annisa membagikan video perayaan ulang tahunnya bersama sang suami, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), putri pertama mereka, Aira, dan si bungsu Arjuna.

Dalam video tersebut, Annisa sekaligus memperlihatkan wajah Arjuna pertama kalinya kepada publik. Bayi laki-laki itu tampak berada dalam gendongan sang ibu saat keluarga mereka berkumpul di depan kue ulang tahun.

Annisa dan Aira juga terlihat memberikan kecupan kepada Arjuna. Annisa mengaku sangat bersyukur karena tahun ini menjadi kali pertama dirinya merayakan ulang tahun bersama anggota keluarga baru mereka.

“Tahun ini terasa begitu istimewa. Untuk pertama kalinya merayakan ulang tahun bersama Arjuna, melengkapi kebahagiaan keluarga kecil kami. Bersama Mas Agus, Aira, dan Arjuna, doa dan tiup lilin sederhana menjadi momen yang begitu berharga,” tulis Annisa.

Di usianya yang semakin bertambah, Annisa mengungkapkan bahwa harapan terbesarnya bukan hanya berkaitan dengan pencapaian pribadi. Sebagai seorang ibu, ia berharap selalu diberikan kesehatan, kesabaran, dan kebijaksanaan agar bisa mendampingi anak-anaknya tumbuh menjadi pribadi yang baik.

“Semoga Allah SWT memberikan saya kesehatan, umur yang berkah, kesabaran, kebijaksanaan, dan kemampuan untuk mendampingi serta membesarkan anak-anak kami menjadi pribadi yang beriman, berakhlak mulia, bermanfaat bagi sesama, serta sukses dunia dan akhirat,” ungkapnya.