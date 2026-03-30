Selamat! AHY dan Annisa Pohan Dikaruniai Anak Kedua, Namanya Jadi Sorotan (Foto: Instagram)

JAKARTA - Kabar gembira datang dari keluarga Agus Harimurti Yudhoyono dan sang istri, Annisa Pohan. Annisa melahirkan anak kedua mereka berjenis kelamin laki-laki pada Minggu (29/3/2026) yang diberi nama Arjuna Hanyokrokusumo Yudhoyono.

Kabar bahagia tersebut dibagikan melalui akun Instagram Menteri Transmigrasi RI, Muhammad Iftitah Sulaiman. Dalam unggahannya, ia turut mengumumkan kelahiran putra kedua pasangan tersebut.

“Kemarin, di tengah kabar duka yang kami terima, Allah juga menghadirkan kabar bahagia. Telah lahir putra dari Mas AHY, Arjuna Hanyokrokusumo Yudhoyono alias AHY Jr,” tulis Iftitah, Senin (30/3/2026).

Dalam unggahan itu, terlihat momen persalinan Annisa Pohan yang didampingi sang suami. Senyum bahagia terpancar dari keduanya saat menyambut kelahiran putra mereka.

Kebahagiaan tersebut turut dirasakan oleh keluarga dan kerabat yang telah menantikan kehadiran anak kedua mereka.