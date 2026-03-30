HOME WOMEN MOM AND KIDS

AHY Ingin Masa Depan Putranya Berkontribusi untuk Negeri: Persilahkan Masuk Militer atau Politik 

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 30 Maret 2026 |18:52 WIB
AHY Ingin Masa Depan Putranya Berkontribusi untuk Negeri: Persilahkan Masuk Militer atau Politik 
AHY Ingin Masa Depan Putranya Berkontribusi untuk Negeri: Persilahkan Masuk Militer atau Politik (Foto: Okezone)
JAKARTA – Annisa Pohan, istri dari Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), telah melahirkan anak laki-laki di Rumah Sakit Pondok Indah pada Minggu (29/3) malam. Anak kedua mereka itu diberi nama Arjuna Hanyokrokusumo Yudhoyono.

Dalam konferensi pers di RSPI, AHY menanggapi pertanyaan mengenai masa depan sang putra, apakah kelak akan mengikuti jejaknya di dunia militer atau terjun ke politik.

“Wah ini pertanyaannya langsung melompat 20 tahun ke depan ya, tapi bagus. Itu juga saya rasa setiap orang tua selalu diisi dengan harapan sekaligus upaya untuk menyiapkan yang terbaik,” kata AHY, Senin (30/3).

Ia mengaku belum memikirkan secara jauh karier anaknya di masa depan. Menurutnya, yang terpenting saat ini adalah memastikan Arjuna tumbuh dengan sehat dan baik.

“Saya tentunya tidak ingin terlalu berandai-andai dulu. Bagi saya, yang paling penting adalah bagaimana ia tumbuh dengan baik, sehat, serta cerdas secara jiwa dan raga, baik fisik maupun mental,” ujarnya.

Sebagai seorang ayah, AHY berharap putranya kelak dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara. Ia pun tidak mempermasalahkan jika Arjuna memilih jalur militer maupun politik.

“Tapi pada akhirnya saya ingin Arjuna bisa menjadi putra yang memiliki kontribusi untuk negerinya. Bisa di jalur militer tentu saya akan bangga, bisa di jalur yang lain juga,” katanya.

