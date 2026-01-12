Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

Annisa Pohan Hamil Anak ke-2 di Usia 44 Tahun

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 12 Januari 2026 |15:10 WIB
Annisa Pohan Hamil Anak ke-2 di Usia 44 Tahun
Annisa Pohan Hamil Anak ke-2 di Usia 44 Tahun (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Kabar bahagia datang dari selebritas Annisa Pohan. Istri Agus Harimurti Yudhoyono itu tengah mengandung anak keduanya di usia 44 tahun.

Kabar kehamilan kedua Annisa ini terlihat dari unggahan Instagram AHY, @agusyudhoyono. Terlihat mantan model ini tengah menemani sang suami menghadiri Reuni Perak AKABRI 2000 di Magelang. Dalam unggahan tersebut, tampak perut Annisa yang membesar dan menandakan dirinya tengah berbadan dua.

“Senang sekali bisa kembali ke Akademi Militer Magelang dalam rangka Reuni Perak AKABRI 2000. Kali ini saya ditemani istri tercinta, @annisayudhoyono,” tulis Agus, dikutip Senin (12/1/2026).

Unggahan itu memperlihatkan sosok Annisa yang setia mendampingi sang suami di tengah kegiatannya. Tampak pula baby bump Annisa yang terlihat jelas, menandakan usia kehamilannya yang cukup besar.

Annisa juga tetap terlihat produktif saat mendampingi sang suami. Ia ikut berkeliling melihat berbagai sudut gedung serta foto-foto bersejarah di paviliun tersebut.

Halaman:
1 2
      
