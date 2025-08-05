Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Awet Muda! Annisa Pohan Spill Pas Foto Jadul 17 Tahun Lalu

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 05 Agustus 2025 |15:01 WIB
Awet Muda! Annisa Pohan Spill Pas Foto Jadul 17 Tahun Lalu
Awet Muda! Annisa Pohan Spill Pass Foto Jadul 17 Tahun Lalu (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Annisa Yudhoyono alias Annisa Pohan selalu dikenal dengan paras cantiknya yang memukau. Wanita berusia 43 tahun ini bahkan bikin netizen takjub berkat parasnya yang selalu terlihat awet muda.

Salah satunya saat Annisa mengunggah pas foto jadul miliknya di akun Instagram. Ibu satu anak ini menunjukkan foto lamanya yang diambil di tahun 2008 saat sang suami, Agus Yudhoyono, masih menjabat sebagai TNI AD.

“Pas foto tahun 2008 ketika masih di Persit KCK istri letnan,” tulis Annisa, di Instagram-nya, @annisayudhoyono, Selasa (5/8/2025).

Annisa Pohan

Postingan itu memperlihatkan foto lama Annisa saat mengenakan seragam Persatuan Istri Tentara dengan riasan tipis dan rambut yang ditata rapi. Annisa juga menunjukkan foto lama AHY di tahun tersebut dengan seragam TNI AD.

Foto tersebut diambil tiga tahun setelah Annisa dan AHY resmi menikah di tahun 2005. Terlihat wajah Annisa Pohan begitu natural dan awet muda saat disandingkan dengan sosoknya di masa kini.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/629/3163565/aira-h7EC_large.jpg
Aira Yudhoyono Ultah ke-17, Annisa Pohan Tulis Pesan Menyentuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/33/3054893/cut_intan_nabila-5ZvB_large.jpg
Annisa Pohan Minta Cut Intan Nabila Tak Rujuk usai di KDRT Suami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/612/2976082/perkenalkan-batik-bahasa-inggris-anak-annisa-pohan-jadi-sorotan-netizen-JKi647Fts5.jpg
Perkenalkan Batik, Bahasa Inggris Anak Annisa Pohan Jadi Sorotan Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/22/612/2974053/barry-irawan-berbagi-pengalaman-rias-annisa-pohan-saat-pelantikan-ahy-jadi-menteri-nMsGRmzyni.jpg
Barry Irawan Berbagi Pengalaman Rias Annisa Pohan saat Pelantikan AHY Jadi Menteri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/612/2973226/ini-panggilan-cinta-annisa-pohan-ke-ahy-bikin-ibu-ibu-histeris-mmn8M5bGa5.jpg
Ini Panggilan Cinta Annisa Pohan ke AHY, Bikin Ibu-ibu Histeris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/612/2973285/potret-kembar-almira-dan-annisa-pohan-di-pelantikan-ahy-anggun-berkebaya-biru-9DcDa7sbPf.jpg
Potret Kembar Almira dan Annisa Pohan di Pelantikan AHY, Anggun Berkebaya Biru
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement