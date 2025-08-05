Awet Muda! Annisa Pohan Spill Pas Foto Jadul 17 Tahun Lalu

JAKARTA - Annisa Yudhoyono alias Annisa Pohan selalu dikenal dengan paras cantiknya yang memukau. Wanita berusia 43 tahun ini bahkan bikin netizen takjub berkat parasnya yang selalu terlihat awet muda.

Salah satunya saat Annisa mengunggah pas foto jadul miliknya di akun Instagram. Ibu satu anak ini menunjukkan foto lamanya yang diambil di tahun 2008 saat sang suami, Agus Yudhoyono, masih menjabat sebagai TNI AD.

“Pas foto tahun 2008 ketika masih di Persit KCK istri letnan,” tulis Annisa, di Instagram-nya, @annisayudhoyono, Selasa (5/8/2025).

Postingan itu memperlihatkan foto lama Annisa saat mengenakan seragam Persatuan Istri Tentara dengan riasan tipis dan rambut yang ditata rapi. Annisa juga menunjukkan foto lama AHY di tahun tersebut dengan seragam TNI AD.

Foto tersebut diambil tiga tahun setelah Annisa dan AHY resmi menikah di tahun 2005. Terlihat wajah Annisa Pohan begitu natural dan awet muda saat disandingkan dengan sosoknya di masa kini.