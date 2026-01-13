Perjuangan Annisa Pohan Hamil di Usia 44 Tahun, Harapan yang Terkabul Meski Sempat Keguguran

JAKARTA - Kabar bahagia datang dari Annisa Pohan. Di usia 44 tahun, akhirnya istri Agus Harimurti Yudhoyono ini hamil anak kedua.

Kehamilan yang dialaminya merupakan harapan yang telah lama diinginkan. Annisa dan Agus telah bertahun-tahun berusaha menambah keturunan. Annisa Pohan tak patah semangat dan terus berikhtiar meski sempat mengalami keguguran.

Seperti diketahui, pada Juli 2022, Annisa Pohan sempat mengunggah potret dirinya tengah duduk di kursi roda, ditemani sang suami, Agus Yudhoyono, dan putrinya, Almira Tunggadewi. Kala itu, menantu mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut baru saja mengalami peristiwa pahit. Annisa keguguran setelah sebelumnya dinyatakan positif hamil.

“Ya Allah, berilah pahala kepadaku dan gantilah untukku dengan yang lebih baik,” tulis Annisa, dikutip dari Instagram, Minggu (3/7/2022).

Kehamilan Annisa kala itu dinyatakan tidak berkembang di usia tujuh minggu. Ukuran janin terlalu kecil dan tidak ditemukan detak jantung, sehingga kehamilan tidak dapat dipertahankan.

Akhirnya, Annisa mengikuti anjuran dokter agar janin segera dikeluarkan dan dilakukan tindakan pembersihan dengan metode ERPOC. Annisa mengaku ikhlas dan meyakini bahwa ketetapan Allah SWT adalah yang terbaik.

“Walau begitu, kami hanyalah hamba Allah yang lemah. Air mata dan rasa sedih ini sangat sulit dibendung, dan kami berharap waktu yang akan menyembuhkannya,” ucapnya kala itu.

Namun Annisa bertekad untuk tidak pernah putus asa. Ia bahkan sempat menyemangati para pejuang garis dua maupun mereka yang pernah mengalami keguguran agar tetap kuat dan bersemangat.