Tiara Andini Jadi Brand Ambassador Momoyo, Kenalkan White Peach Oolong Milktea bareng Iqbaal Ramadhan

TANGERANG – Momoyo, brand minuman segar favorit anak muda Indonesia, menggelar acara spesial Meet & Greet Momoyo bersama Iqbaal Ramadhan dan Tiara Andini di Summarecon Mall Serpong. Acara yang dipandu oleh MC Dave Hendrik ini menjadi momen spesial untuk dua pengumuman besar: bergabungnya Tiara Andini sebagai Brand Ambassador terbaru Momoyo dan peluncuran produk terbaru White Peach Oolong Milktea.

Setelah sukses berkolaborasi dengan Iqbaal Ramadhan, Momoyo kini menghadirkan Tiara Andini untuk melengkapi energi baru brand yang lebih fresh, sweet, dan uplifting. Kolaborasi dua figur muda inspiratif ini diharapkan dapat semakin dekat dengan konsumen setia Momoyo, khususnya Gen Z dan Millennials.

Antusiasme terlihat luar biasa, lebih dari 700 orang memadati area atrium Summarecon Mall Serpong untuk bertemu langsung dengan kedua idolanya. Acara dikemas secara interaktif melalui talkshow "Cerita Segar Bareng Iqbaal & Tiara", di mana keduanya berbagi cerita perjalanan menjadi bagian dari keluarga Momoyo dan kesan pertama mereka saat mencoba varian baru.

Keseruan berlanjut dengan sesi Product Making Show, di mana Iqbaal dan Tiara meracik langsung White Peach Oolong Milktea dan membagikannya kepada fans beruntung, serta sesi foto bersama. Varian White Peach Oolong Milktea menjadi bintang utama hari itu.

Memadukan keharuman buah White Peach yang manis dan juicy, dengan karakter teh Oolong yang ringan, wangi, dan elegan, serta creamy milktea khas Momoyo yang lembut. Cocok untuk teman yang mencari kesegaran dengan rasa yang tidak terlalu berat.