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HOME WOMEN LIFE

Punya Koran Bekas? 5 DIY Ini Sulap Rumah Jadi Gaya Rustic

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 22 September 2026 |12:05 WIB
Punya Koran Bekas? 5 DIY Ini Sulap Rumah Jadi Gaya Rustic
Vas bunga dengan koran bekas. (Foto: dok Pinterest)
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JAKARTA - Koran bekas biasanya berakhir di tempat sampah atau dijual ke tukang loak. Padahal, dengan sedikit kreativitas, kertas koran yang sudah tak terpakai bisa disulap menjadi dekorasi rumah yang menarik.

Bahkan, tampilan koran yang terkesan sederhana bisa memberikan kesan vintage dan rustic pada ruangan. Dengan teknik melipat, menggulung, melapisi, hingga memberikan lapisan akhir yang tepat, koran bekas bisa berubah menjadi berbagai benda dekoratif.

5 DIY dari Koran Bekas

Daripada langsung menumpuknya untuk dijual, berikut lima ide dekorasi rumah dari koran bekas yang bisa dicoba yang dilansir dari The Times of India.

1. Hias stoples atau vas dengan teknik decoupage

Cara paling sederhana memanfaatkan koran bekas adalah menggunakannya sebagai hiasan pada stoples atau botol kaca.

Potong atau sobek koran menjadi potongan-potongan kecil dengan bentuk yang tak beraturan. Setelah itu, tempelkan pada permukaan stoples atau botol menggunakan lem putih yang sudah diencerkan atau medium khusus decoupage.

Susun potongan koran secara sedikit bertumpuk agar menghasilkan tekstur yang menarik. Setelah seluruh permukaan tertutup dan kering, lapisi dengan pernis bening atau sealant matte.

Hasilnya bisa digunakan sebagai tempat alat tulis, vas bunga, atau sekadar pajangan di rak. Tekstur tulisan koran yang saling bertumpuk justru dapat memberikan kesan vintage dan terlihat lebih artistik.

2. Bikin keranjang dari koran

Keranjang dari koran bekas. (Foto: dok Pinterest)
Keranjang dari koran bekas. (Foto: dok Pinterest)

Kalau ingin mencoba proyek DIY yang sedikit lebih menantang, koran bekas juga bisa dibuat menjadi keranjang.

      
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