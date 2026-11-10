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Sering Tanya Gejala Penyakit ke AI? Wamenkes Ingatkan Risikonya 

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Selasa, 10 November 2026 |18:05 WIB
Sering Tanya Gejala Penyakit ke AI? Wamenkes Ingatkan Risikonya 
Ilustrasi diagnosis penyakit lewat AI. (Foto: dok Magnific)
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JAKARTA - Teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) kini sering menjadi tempat bertanya ketika seseorang mengalami keluhan kesehatan. Tinggal mengetik gejala yang dirasakan, pengguna bisa langsung mendapat sejumlah kemungkinan penyakit hingga saran penanganan. 

Namun, Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) RI Dante Saksono Harbuwono mengingatkan masyarakat agar tidak begitu saja mempercayai informasi kesehatan yang dihasilkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Menurut Dante, perkembangan AI memang membawa perubahan besar dalam dunia medis. Teknologi ini bahkan sudah dimanfaatkan untuk membantu mendeteksi sejumlah penyakit, mulai dari kanker paru-paru melalui foto rontgen, tuberkulosis, kanker melalui analisis preparat jaringan, hingga kelainan retina pada pasien diabetes.

Meski demikian, penggunaan AI untuk urusan kesehatan tetap menyimpan risiko jika tidak diatur dengan baik. Informasi yang keliru bisa berdampak pada keputusan seseorang terkait kondisi tubuhnya. Belum lagi persoalan keamanan data pribadi yang dimasukkan pengguna ke dalam platform digital.

“Namun kemajuan teknologi tersebut tidak datang tanpa tanggung jawab. Inovasi yang salah kelola bisa membahayakan pasien. Data yang tidak terlindungi dapat disalahgunakan. Algoritma yang bias bisa memperpanjang ketimpangan layanan kesehatan,” kata Dante saat membuka Sandbox Kesehatan Summit 2026 di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Dante menilai, tantangan pemerintah bukan sekadar mendorong semakin banyak inovasi kesehatan digital. Lebih dari itu, pemerintah perlu memastikan teknologi yang digunakan masyarakat aman, efektif, dapat dipercaya, dan benar-benar memberikan manfaat bagi pasien.

Dante mencontohkan kebiasaan masyarakat yang mulai menggunakan AI untuk mencari tahu gejala penyakit, menanyakan obat, bahkan menentukan langkah yang harus dilakukan ketika mengalami gangguan kesehatan.

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