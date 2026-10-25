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Tips Memilih Penerbangan untuk Liburan, Perhatikan Rute hingga Metode Pembayaran

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Minggu, 25 Oktober 2026 |20:17 WIB
Tips Memilih Penerbangan untuk Liburan, Perhatikan Rute hingga Metode Pembayaran
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JAKARTA – Merencanakan perjalanan tidak cukup hanya dengan membandingkan harga tiket pesawat. Wisatawan juga perlu memperhatikan jadwal penerbangan, rute perjalanan, metode pembayaran, hingga kebijakan perubahan jadwal dan pengembalian dana agar proses pemesanan lebih praktis.

Kebiasaan masyarakat Indonesia dalam menggunakan pembayaran digital dapat menjadi salah satu pertimbangan saat memesan tiket perjalanan. Bank Indonesia mencatat volume transaksi pembayaran digital mencapai 6,11 miliar transaksi pada Agustus 2026, tumbuh 40,36 persen secara tahunan.

Pada periode yang sama, transaksi melalui mobile banking tumbuh 47,08 persen, sedangkan transaksi QRIS meningkat 67,22 persen secara tahunan. Tren tersebut menunjukkan semakin besarnya penggunaan metode pembayaran digital dalam aktivitas sehari-hari, termasuk ketika melakukan pemesanan perjalanan.

Agar perjalanan lebih nyaman sejak tahap perencanaan, berikut beberapa hal yang dapat diperhatikan wisatawan sebelum memesan tiket pesawat.

1. Bandingkan Rute, Jadwal, dan Harga Tiket

Sebelum menentukan penerbangan, wisatawan sebaiknya membandingkan beberapa pilihan rute, jadwal keberangkatan, dan harga tiket. Langkah ini membantu menyesuaikan perjalanan dengan anggaran serta waktu yang tersedia.

Pilihan rute dapat disesuaikan dengan kebutuhan perjalanan, baik untuk wisata domestik maupun internasional. Beberapa contoh rute yang banyak menjadi pilihan perjalanan regional antara lain Jakarta–Bali, Lombok–Bali, dan Jakarta–Kuala Lumpur.

Airpaz, platform pemesanan perjalanan yang didirikan pada 2011, menyediakan akses ke lebih dari 450 maskapai dan 600.000 rute penerbangan di seluruh dunia. Pilihan tersebut mencakup perjalanan domestik, regional, hingga internasional.

2. Pilih Metode Pembayaran yang Familiar

      
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