5 Lokasi Syuting Film di Bali, Bisa Jadi Ide Traveling

JAKARTA - Bali menawarkan pesona khas budaya dan memamerkan kecantikan yang menggoda para traveler untuk bertandang ke sini. Panorama keindahan Bali terkenal hingga ke mancanegara. Tak heran jika Bali dilirik oleh rumah produksi untuk dijadikan sebagai lokasi syuting film.

Buat kamu yang berencana liburan ke Bali, atau bahkan belum ada rencana untuk healing ke manapun, lokasi-lokasi syuting ini bisa kamu catat jadi ide traveling.

1. Kawasan Karangasem

Film Alex Cross yang dibintangi Tyler Perry dan Matthew Fox mengambil mengambil lokasi syuting di Pulau Bali, tepatnya di wilayah Karangasem. Dalam film tersebut, Alex Cross diceritakan melarikan diri ke Pulau Bali, di sekitar villa pinggir pantai yang ada di sana.

Di kabupaten ini terletak pura terbesar di Bali, yaitu Pura Besakih. Karangasem berada dataran tinggi yang berbatasan dengan laut sampai ke pegunungan dengan puncak tertingginya berada di Gunung Agung. Wilayah ini terasa sejuk dan damai untuk kamu yang ingin healing sejenak. Karangasem juga mengekspor padi, salak, dan kopi di Bali.

2. Nusa Lembongan

Selain di Karangasem, film Alex Cross juga mengambil gambar di sekitar pantai Nusa Lembongan. Pantai ini berada di Kabupaten Klungkung, Bali. Kalau kamu ingin berwisata alam dengan bertualang di air, Nusa Lembongan jadi lokasi yang tepat, karena menawarkan keindahan sekaligus ketenangan.

3. Candi Gunung Kawi