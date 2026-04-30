Alasan Bali Sering Jadi Tempat Menikah Para Artis

JAKARTA – Bali menjadi salah satu destinasi favorit untuk menggelar pernikahan, termasuk bagi para artis. Keindahan alam dan suasana romantis menjadi daya tarik utama.

Beberapa artis yang menggelar pernikahan di Bali antara lain, Luna Maya dan Maxime Bouttier, Bunga Citra Lestari dan Tiko Aryawardhana hingga Mikha Tambayong dan Deva Mahenra. Teranyar, pasangan El Rumi dan Syifa Hadju juga akan menggelar pesta pernikahan di Bali. Lalu kenapa Bali sering menjadi tempat menikah para artis? Berikut ulasannya.

Infrastruktur lengkap

Bali menyediakan berbagai pilihan venue, mulai dari pantai, vila, hingga hotel mewah. Selain itu, tersedia banyak vendor profesional seperti fotografer dan wedding planner.

Bujet fleksibel

Biaya pernikahan bisa disesuaikan dengan konsep dan jumlah tamu. Tidak selalu mahal, tergantung pilihan lokasi dan kebutuhan acara.