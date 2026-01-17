Bali Dinobatkan sebagai Destinasi Terbaik Dunia 2026

JAKARTA - Bali kembali mengukuhkan posisinya sebagai destinasi wisata terbaik dunia dengan meraih peringkat pertama dalam The Travelers’ Choice Awards Best of the Best Destination List 2026 versi TripAdvisor.

Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (16/1/2026), menyampaikan apresiasi atas kepercayaan dan penilaian positif wisatawan internasional terhadap Bali.

“Terima kasih atas ulasan dan rating yang diberikan kepada Bali melalui TripAdvisor. Terpilihnya Bali sebagai destinasi wisata terbaik di dunia versi TripAdvisor menunjukkan bahwa Bali masih menjadi magnet pariwisata dunia,” kata Menteri Pariwisata Widiyanti.

Peringkat pertama pada The Travelers’ Choice Awards Best of the Best Destination List 2026 merupakan posisi tertinggi yang pernah diraih Bali dalam sejarah penilaian TripAdvisor. Sebelumnya, Bali konsisten masuk dalam jajaran Top 10, namun belum pernah menempati peringkat pertama.

Penghargaan ini disusun berdasarkan ulasan dan penilaian wisatawan global terhadap destinasi terbaik dunia sepanjang 2025. Dalam daftar tersebut, Bali berhasil mengungguli berbagai destinasi ikonik dunia seperti London (pemenang 2024), Dubai, Hanoi, Paris, dan Roma.