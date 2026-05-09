Mengenal Fenomena Micro Escape, Tren Baru Pelepas Penat di Era Serba Cepat

JAKARTA - Di tengah ritme hidup yang makin sibuk dan serba cepat, cara masyarakat mencari hiburan ikut berubah. Jika dulu hiburan identik dengan waktu luang panjang, kini banyak orang justru mencari pelarian singkat yang bisa dilakukan di sela aktivitas harian.

Fenomena ini dikenal sebagai micro escape. Konsep micro escape merujuk pada kebiasaan mengambil jeda singkat untuk “recharge” mental tanpa harus benar-benar berhenti dari rutinitas.

Bentuknya beragam, mulai dari scrolling media sosial, menonton video pendek, hingga bermain game kasual beberapa menit.

Di Indonesia, tren ini berkembang pesat seiring tingginya penggunaan smartphone dan penetrasi internet yang terus meningkat.

Laporan Digital 2025 Indonesia dari DataReportal mencatat terdapat sekitar 212 juta pengguna internet di Indonesia pada awal 2025, dengan tingkat penetrasi mencapai 74,6 persen populasi.

Dalam ekosistem digital tersebut, mobile game menjadi salah satu hiburan yang paling mudah diakses. Survei APJII 2025 menunjukkan sebanyak 28,17 persen responden Indonesia aktif bermain game online. Dari jumlah itu, mayoritas menghabiskan waktu bermain sekitar 1–2 jam per hari.