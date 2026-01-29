Kapal Pesiar Disney Suguhkan Show Kembang Api Spektakuler The Lion King

SINGAPURA - Disney Cruise Line mengumumkan pertunjukan kembang api di atas laut di kapal pesiar Disney Adventure. Program ini menjadi debut hiburan kembang api orisinal Disney Cruise Line di kawasan Asia. Pertunjukan tersebut diberi tajuk The Lion King: Celebration in the Sky. Disney Cruise Line menegaskan statusnya sebagai satu-satunya perusahaan kapal pesiar dunia dengan kembang api laut. Inisiatif ini memperkuat ekspansi hiburan premium Disney di Asia.

Aktor Shah Rukh Khan ditunjuk sebagai narator utama pertunjukan tersebut. Khan dikenal sebagai ikon perfilman Bollywood dengan pengaruh global. Ia sebelumnya mengisi suara Mufasa versi Hindi pada The Lion King 2019. Khan juga terlibat dalam film Mufasa: The Lion King 2024. Kehadirannya memberi daya tarik lintas generasi bagi tamu pelayaran. Disney Cruise Line menilai kolaborasi ini strategis bagi pasar Asia.

The Lion King: Celebration in the Sky terinspirasi dari film animasi legendaris Disney. Pertunjukan ini memadukan piroteknik, tata cahaya, dan narasi emosional. Kembang api diluncurkan langsung dari dek kapal Disney Adventure. Keluarga dan tamu diajak berkumpul menyaksikan pertunjukan malam terbuka. Disney menyebut pengalaman ini sebagai penghormatan terhadap siklus kehidupan. Program ini dirancang dapat dinikmati seluruh usia.

Pertunjukan ini menampilkan lagu ikonik Circle of Life dan Can You Feel the Love Tonight. Lagu Hakuna Matata dan He Lives in You turut mengisi rangkaian musik. Seluruh aransemen direkam oleh Royal Scottish National Orchestra. Orkestra tersebut melibatkan 70 musisi profesional. Harmonisasi vokal diperkuat Ndlovu Youth Choir dari Afrika Selatan. Unsur musik menjadi fondasi emosional utama pertunjukan.

Narasi Ikonik, Kolaborasi Global