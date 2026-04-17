Ajak Keluarga Jelajahi Dunia Ajaib di Pertunjukan Terbaru Disney On Ice Jakarta

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Jum'at, 17 April 2026 |13:32 WIB
Disney On Ice: Magic in the Stars hadirkan pertunjukan terbaru di Istora Senayan, Jakarta. (Foto: dok One Step Forward)
JAKARTA – Bersiaplah untuk menciptakan momen berharga bersama orang-orang terkasih karena langit Jakarta akan segera diterangi oleh keajaiban! Disney On Ice mempersembahkan Magic in the Stars siap menyapa para penggemar di Istora Senayan mulai 24 April hingga 3 Mei 2026.

One Step Forward selaku promotor acara menjanjikan pertunjukan terbaru yang akan memberikan pengalaman visual spektakuler bagi penonton Indonesia. 

Pertunjukan Baru, Pengalaman Baru 

Produksi terbaru Disney On Ice ini menghidupkan bintang-bintang Disney melalui perpaduan figure skating mutakhir, akrobat terbang yang menakjubkan, aksi tak terduga, dan pencahayaan yang inovatif. Ini waktu yang tepat untuk menciptakan kenangan yang tak terlupakan bersama keluarga. 

Pertama kalinya di atas es, bersiaplah terpukau dengan debut mempesona Asha dan temannya Star dari film petualangan musikal animasi Wish. Tidak berhenti di situ, keseruan berlanjut dengan debut spektakuler dari Raya dari Raya and the Last Dragon, yang akan menampilkan aksi akrobatik tiang di udara, serta menyanyikan "Into the Unknown" bersama Elsa dan Anna dari Frozen 2. 

Perjalanan magis ini akan dipandu oleh Jiminy Cricket, membawa penonton berpetualang dari pegunungan Kolombia bersama keluarga Madrigal dari Encanto, mengarungi lautan bersama Moana, hingga mengejar mimpi bersama Tiana dan para Disney Princess lainnya.

