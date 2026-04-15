HOME WOMEN TRAVEL

Barang Favorit Gen Z Ini Dilarang Masuk ke Disneyland

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Rabu, 15 April 2026 |11:38 WIB
Barang Favorit Gen Z Ini Dilarang Masuk ke Disneyland
Barang Favorit Gen Z Ini Dilarang Masuk ke Disneyland (Foto: NYpost)
JAKARTA - Disneyland resmi melarang pengunjung membawa botol minum berukuran besar atau yang lebih dikenal dengan sebutan tumbler. Padahal, belakangan ini tumbler menjadi tren di kalangan anak muda, khususnya Gen Z.

Kebijakan ini dikeluarkan akibat banyaknya barang pribadi pengunjung yang terjatuh saat wahana sedang beroperasi. Akibatnya, insiden tersebut menyebabkan gangguan operasional.

Barang seperti botol minum yang terlepas di tengah wahana dapat memicu sensor keselamatan dan menyebabkan wahana berhenti mendadak. Kondisi ini tidak hanya mengganggu operasional, tetapi juga berpotensi membahayakan pengunjung lain jika benda tersebut terlempar saat wahana bergerak dengan kecepatan tinggi.

Pihak taman hiburan menjelaskan, keputusan ini diambil setelah terjadi peningkatan insiden yang berkaitan dengan perilaku pengunjung. Kasus-kasus tersebut sebagian besar melibatkan barang pribadi yang tidak disimpan dengan aman saat menaiki wahana.

Selain botol minum besar, Disneyland juga telah lama melarang barang lain di wahana seperti tongsis (selfie stick), benda yang menyerupai senjata, dan barang berbahan kaca. Langkah ini dilakukan untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan seluruh pengunjung.

Pengunjung pun diminta menyimpan barang pribadi di tas, loker, atau tempat penyimpanan yang tersedia sebelum naik wahana. Beberapa wahana juga menyediakan tempat khusus untuk penyimpanan sementara selama perjalanan.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

Women Okezone menyajikan berita terbaru dan terpercaya seputar dunia perempuan. Dapatkan informasi terkini tentang gaya hidup, kesehatan, karier, dan inspirasi wanita di Indonesia.

      
