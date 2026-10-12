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7 Makanan yang Punya Kandungan Zat Besi Lebih Tinggi Dibanding Daging Merah

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 12 Oktober 2026 |12:05 WIB
7 Makanan yang Punya Kandungan Zat Besi Lebih Tinggi Dibanding Daging Merah
Hati ayam, salah satu makanan yang kaya zat besi dibanding daging merah. (Foto: dok Magnific)
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JAKARTA - Daging merah sering dianggap sebagai salah satu sumber zat besi terbaik. Padahal, ada banyak makanan lain yang juga kaya akan mineral ini, bahkan kandungannya bisa lebih tinggi daripada daging merah. Pilihannya pun beragam, mulai dari hati ayam dan tiram hingga makanan nabati seperti lentil, tahu, dan bayam.

Melansir Health, zat besi merupakan mineral penting yang dibutuhkan tubuh untuk membentuk hemoglobin, yaitu protein dalam sel darah merah yang bertugas membawa oksigen ke seluruh tubuh. Jika kebutuhan zat besi tidak terpenuhi, risiko kekurangan zat besi dan anemia bisa meningkat.

7 Makanan yang Punya Kandungan Zat Besi Lebih Tinggi Dibanding Daging Merah

Supaya asupan zat besi tetap tercukupi, kamu bisa memasukkan beberapa makanan berikut ke dalam menu sehari-hari.

1. Hati Ayam

Hati ayam termasuk makanan yang kaya zat besi. Selain zat besi, jeroan seperti hati ayam juga mengandung protein, vitamin, dan mineral lain yang dibutuhkan tubuh.

Zat besi dari makanan hewani dikenal sebagai zat besi heme. Jenis zat besi ini lebih mudah diserap tubuh dibandingkan zat besi nonheme yang berasal dari tumbuhan. Secara umum, tubuh dapat menyerap sekitar 25 persen zat besi heme, sedangkan penyerapan zat besi nonheme diperkirakan sekitar 17 persen.

2. Tiram

Tiram juga bisa menjadi pilihan makanan untuk menambah asupan zat besi. Dalam porsi 3 ons atau sekitar 85 gram, tiram mengandung sekitar 8 miligram zat besi, setara dengan 44 persen nilai kebutuhan harian.

      
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Topik Artikel :
daging merah makanan zat besi
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