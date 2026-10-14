4 Makanan Ini Bikin Tubuh Tetap Sehat dan Panjang Umur, Menurut Pakar

JAKARTA - Menjalani hidup sehat dan berumur panjang menjadi keinginan banyak orang. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah memperhatikan pola makan sehari-hari dengan memilih makanan yang kaya nutrisi.

Dan Buettner, peneliti sekaligus pakar Blue Zones, membagikan empat jenis makanan yang rutin tersedia di rumahnya. Blue Zones merupakan wilayah di dunia yang dikenal memiliki banyak penduduk berusia panjang, seperti Sardinia di Italia, Okinawa di Jepang, dan Ikaria di Yunani.

Menurut Buettner, pola makan yang mengutamakan bahan pangan nabati dapat membantu menjaga keseimbangan gula darah serta mendukung kesehatan jantung, pembuluh darah, dan otak. Berikut empat makanan yang direkomendasikannya untuk tetap sehat dan hidup lebih lama seperti yang dilansir dari The Standard.

1. Ubi Jalar

Makanan ini mengandung karbohidrat kompleks, serat pangan, serta sejumlah kecil protein. Kandungan tersebut menjadikan ubi jalar sebagai pilihan makanan bernutrisi yang menjaga kestabilan gula darah.

Selain mudah ditemukan, ubi jalar juga bisa diolah dengan berbagai cara, seperti dikukus, direbus, atau dipanggang. Dengan pengolahan yang tepat, makanan ini bisa jadi bagian dari pola makan sehat sehari-hari.

2. Kacang-kacangan