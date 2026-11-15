Menkes Ungkap Kalori Kerupuk, 4 Keping Setara Sepotong Ayam Goreng

JAKARTA – Kerupuk sudah menjadi kudapan yang sangat lumrah dan banyak dikonsumsi masyarakat sebagai pelengkap nikmat saat makan. Bahkan, tak jarang makan terasa kurang bilang tak ada kerupuk. Namun dibalik teksturnya yang ringan dan rasanya yang lezat, kerupuk menyimpan fakta tersembunyi bagi kesehatan.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam unggahan di akun instagramnya @bgsadikin pada 6 November 2026 mengungkapkan kandungan yang ada di dalam kerupuk itu sendiri, di mana satu keping kerupuk bisa mengandung sekitar 70 kalori.

“Tapi tahu enggak yang jauh lebih berbahaya? Efek kerupuk ini pola makan. Satu keping kerupuk kaleng seperti ini setara 70 kalori,” ujar Budi, dikutip Minggu (15/11/2026).

Masalahnya, sangat jarang orang yang berhenti setelah menyantap satu keping kerupuk. Kebiasaan mengambil beberapa keping sekaligus tanpa disadari membuat asupan kalori harian melonjak drastis. Menkes pun membandingkan kalori kerupuk dengan salah satu lauk makan lain yaitu ayam.

Menurutnya, empat keping kerupuk setara dengan 280 kalori dan sama dengan satu potong ayam goreng. Hanya saja bedanya ayam goreng masih bisa memberikan 30 gram protein, sementara kerupuk hanya memberikan kalori semata.

“Padahal kalian kalau makan enggak cukup satu kan? Empat keping kerupuk kaleng seperti ini itu 280 kalori itu sama dengan satu potong ayam goreng. Dan ingat ya satu potong ayam goreng ini bisa memberikan 30 gram protein. Sedangkan ini dapatnya kalori semua enggak ada gizinya,” tegasnya.

Menurutnya, kondisi ini sering kali menjadi jawaban di balik keluhan banyak orang yang merasa sudah menerapkan pola makan bergizi seimbang, tetapi timbangan terus bergerak ke kanan. Surplus kalori dari camilan pendamping seperti kerupuk kerap luput dari perhitungan.