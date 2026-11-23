Mengenal Diabetes Tipe 2 yang Mulai Banyak Ditemukan pada Remaja

JAKARTA - Diabetes melitus selama ini identik dengan penyakit yang menyerang orang dewasa hingga lanjut usia. Namun, seiring dengan berubahnya gaya hidup, banyak remaja juga terkena penyakit ini.

Belakangan, berbagai jenis dessert, seperti cookies, donat, es krim, hingga minuman tinggi gula kerap menjadi pilihan hidangan yang digemari anak muda. Nah, kebiasaan ini dapat berkontribusi terhadap pola makan yang kurang sehat, lho.

Padahal, menjaga pola makan sejak usia muda menjadi salah satu langkah penting untuk mengurangi risiko penyakit, termasuk diabetes melitus tipe 2.

Dikutip dari situs Kementerian Kesehatan pada 25 Mei 2026, Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono mengungkapkan bahwa kasus diabetes tipe 2 semakin banyak ditemukan pada usia remaja, bahkan pada anak Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Menurutnya, pergeseran tren penyakit ini bukan sekadar dipengaruhi faktor genetik, tetapi juga akibat perubahan drastis gaya hidup sehari-hari.