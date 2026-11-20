6 Bahaya Kebanyakan Tidur bagi Kesehatan, dari Diabetes hingga Depresi

TIDUR merupakan kebutuhan penting bagi tubuh untuk memulihkan energi dan menjaga kesehatan. Namun, tahukah kamu bahwa tidur terlalu lama atau oversleeping juga dapat membawa dampak kurang baik bagi kesehatan?

Selama ini, banyak orang menganggap semakin lama tidur, semakin baik pula manfaatnya bagi tubuh. Padahal, kebutuhan tidur setiap orang berbeda-beda, tergantung usia, aktivitas, kondisi kesehatan, dan gaya hidup.

Tidur lebih dari sembilan jam setiap malam secara konsisten pada orang dewasa dapat berkaitan dengan sejumlah masalah kesehatan, mulai dari diabetes, penyakit jantung, hingga penurunan fungsi kognitif. Lantas, apa saja efek samping terlalu banyak tidur yang perlu diwaspadai?

1. Meningkatkan Risiko Diabetes

Dilansir dari WEBMD, salah satu masalah kesehatan yang dikaitkan dengan kebiasaan tidur terlalu lama adalah diabetes. Sejumlah penelitian menemukan adanya hubungan antara durasi tidur yang terlalu panjang dan gangguan metabolisme tubuh, termasuk peningkatan risiko diabetes tipe 2.

Tidur terlalu lama dapat berkaitan dengan perubahan aktivitas fisik, metabolisme, serta pengaturan hormon yang berperan dalam mengendalikan kadar gula darah. Namun, hubungan tersebut tidak selalu berarti tidur terlalu lama secara langsung menyebabkan diabetes. Kondisi kesehatan yang mendasari kebiasaan tidur berlebihan juga perlu diperhatikan.

2. Berkaitan dengan Risiko Penyakit Jantung

Tidur terlalu lama secara konsisten juga dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit kardiovaskular. Kondisi ini diduga berkaitan dengan sejumlah faktor, seperti gangguan metabolisme, peradangan, kurangnya aktivitas fisik, dan masalah kesehatan lain yang memengaruhi kualitas tidur.

Selain itu, seseorang yang memiliki gangguan tidur tertentu mungkin membutuhkan waktu lebih lama di tempat tidur karena kualitas tidurnya tidak optimal. Karena itu, durasi tidur yang panjang perlu dilihat bersama kondisi kesehatan secara keseluruhan.

3. Berisiko Memengaruhi Fungsi Kognitif

Tidur memiliki peran penting dalam menjaga fungsi otak, termasuk memori, konsentrasi, dan kemampuan berpikir. Namun, durasi tidur yang terlalu panjang secara terus-menerus juga dikaitkan dengan penurunan fungsi kognitif pada sejumlah penelitian.

Beberapa orang yang memiliki kebiasaan tidur berlebihan mungkin mengalami kesulitan berkonsentrasi, merasa linglung, atau tetap mengantuk meskipun sudah tidur cukup lama. Meski demikian, hubungan antara oversleeping dan penurunan fungsi kognitif masih perlu dipahami lebih lanjut karena dapat dipengaruhi usia, penyakit, dan kualitas tidur.