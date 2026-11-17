Tak Harus Jadi Morning Person, Ini Alasan Kamu Perlu Tidur Malam Lebih Awal

JAKARTA - Kebiasaan tidur larut malam ternyata bisa berdampak pada kesehatan mental hingga kemampuan berpikir. Hal ini diungkap oleh dokter sekaligus influencer kesehatan, dr. Adam Prabata melalui cuitannya di X.

Dokter Adam membahas sebuah penelitian yang menguji perubahan jadwal tidur pada orang-orang dengan kebiasaan begadang atau dikenal sebagai night owl. Penelitian tersebut melibatkan individu yang terbiasa tidur larut malam.

Peserta kemudian dibagi menjadi dua kelompok, dengan salah satu kelompok menjalani intervensi untuk menggeser waktu tidur dan bangun sekitar dua jam lebih awal tanpa mengurangi durasi tidur.

Hasilnya cukup menarik. Perubahan pola tidur itu diikuti sejumlah perbaikan, mulai dari kondisi psikologis hingga kemampuan kognitif dan fisik. Di mana pada kelompok yang tidur lebih awal, tercatat skor depresi menurun, tingkat stres berkurang signifikan, hingga kemampuan fokus dan kecepatan berpikir meningkat.

“Skor depresi menurun, tingkat stres berkurang signifikan, kemampuan kognitif meningkat (fokus & kecepatan berpikir), performa fisik membaik (reaction time & kekuatan genggaman),” tulis dr. Adam.

Dalam penelitian tersebut, perubahan jadwal tidak hanya dilakukan dengan memajukan waktu tidur. Peserta juga diarahkan untuk menyesuaikan waktu bangun, paparan cahaya, jadwal makan, konsumsi kafein, dan aktivitas olahraga.

Hasil pengamatan menunjukkan waktu tidur dan bangun peserta bergeser sekitar dua jam lebih awal tanpa mengurangi durasi tidur. Perubahan itu juga diikuti penurunan tingkat depresi dan stres yang dilaporkan peserta, serta peningkatan kemampuan reaksi dan kekuatan genggaman, terutama pada jam-jam pagi yang sebelumnya menjadi waktu kurang optimal bagi mereka.