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Moms Wajib Tahu! Ini Penyebab Terjadinya Gangguan Mental Anak

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 05 Oktober 2026 |18:05 WIB
Moms Wajib Tahu! Ini Penyebab Terjadinya Gangguan Mental Anak
Ilustrasi gangguan mental anak. (Foto: dok Pinterest)
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JAKARTA - Masalah kesehatan mental pada anak bisa memengaruhi cara mereka berpikir, merasa, dan berperilaku. Namun, kondisi tersebut biasanya tidak muncul hanya karena satu penyebab. Ada berbagai faktor yang dapat saling berkaitan dan memengaruhi kesehatan mental anak. 

Dilansir dari Mental Health Center Kids, faktor tersebut meliputi genetik, perubahan biologis, lingkungan, pengalaman hidup, kondisi kesehatan fisik, hingga kemampuan anak dalam menghadapi stres. 

Penyebab Gangguan Mental pada Anak

Berikut beberapa faktor yang perlu diketahui orang tua.

1. Faktor genetik

Riwayat gangguan mental dalam keluarga bisa membuat seorang anak memiliki risiko lebih tinggi mengalaminya. Misalnya, jika orang tua atau kerabat dekat pernah mengalami kecemasan atau depresi.

Gen juga dapat memengaruhi perkembangan otak, kerja zat kimia di otak seperti serotonin dan dopamin, serta bagaimana sistem saraf merespons stres.

2. Perubahan biologis

      
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