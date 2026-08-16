Rekomendasi 5 Makanan untuk Bikin Tidur Nyenyak Menurut Ahli Gizi

JAKARTA - Di kehidupan yang serba cepat saat ini, insomnia ternyata juga memengaruhi anak-anak muda. Bahkan, banyak siswa sekolah menengah yang menghadapi tekanan ujian masuk menjadi kelompok yang rentan terkena insomnia.

Nah, seorang ahli gizi merekomendasikan 5 makanan yang bisa membantu memperbaiki tidur kamu.

Makan 2 Buah Kiwi sebelum Tidur Bisa Membantu Kamu Lebih Cepat Terlelap

Melansir The Standard, ahli gizi Zhang Yu-xi menulis di halaman Facebook-nya bahwa banyak orang sering bilang "segelas susu hangat bisa membantu tidur" saat sedang mengalami insomnia. Meskipun kandungan triptofan dalam susu memang membantu, ternyata ada makanan lain yang efeknya lebih langsung serta manjur dibandingkan susu.

Ia merekomendasikan 5 makanan yang sudah terbukti secara ilmiah efektif untuk meningkatkan kualitas tidur:

Ceri Asam (Tart Cherries): Merupakan sumber alami melatonin. Beberapa penelitian menemukan bahwa minum jus ceri asam secara signifikan bisa memperpanjang durasi tidur dan membuat tidur jadi lebih efisien.

Merupakan sumber alami melatonin. Beberapa penelitian menemukan bahwa minum jus ceri asam secara signifikan bisa memperpanjang durasi tidur dan membuat tidur jadi lebih efisien. Kiwi: Kaya akan serotonin dan antioksidan. Makan dua buah kiwi satu jam sebelum waktu tidur bisa membantu kamu lebih cepat terlelap dan tidurnya jauh lebih nyenyak.

Kaya akan serotonin dan antioksidan. Makan dua buah kiwi satu jam sebelum waktu tidur bisa membantu kamu lebih cepat terlelap dan tidurnya jauh lebih nyenyak. Kacang Kenari (Walnuts): Kaya akan asam lemak Omega-3 dan merupakan pemicu melatonin. Kandungan ini membantu mengatur neurotransmiter di otak, sehingga emosi kamu bisa jadi lebih stabil.

Kaya akan asam lemak Omega-3 dan merupakan pemicu melatonin. Kandungan ini membantu mengatur neurotransmiter di otak, sehingga emosi kamu bisa jadi lebih stabil. Pisang: Kombinasi sempurna dari magnesium dan kalium yang bisa membantu merelaksasi otot-otot yang tegang. Pisang juga menyediakan triptofan yang membantu menenangkan otak.

Kombinasi sempurna dari magnesium dan kalium yang bisa membantu merelaksasi otot-otot yang tegang. Pisang juga menyediakan triptofan yang membantu menenangkan otak. Biji Labu (Pumpkin Seeds): Tinggi kandungan magnesium dan triptofan. Magnesium sangat efektif untuk menstabilkan saraf dan mengurangi kecemasan. Mineral pereda stres ini adalah salah satu yang paling sering kurang di dalam tubuh.

Selain mengonsumsi makanan yang tepat, ia juga mengingatkan untuk menghindari kafein dan alkohol yang berlebihan pada 4 hingga 6 jam sebelum tidur. Walaupun alkohol mungkin bisa bikin kamu cepat tertidur, hal itu sangat mengganggu fase tidur dalam (deep sleep).

Jangan lupa juga untuk meredupkan lampu sebelum tidur agar tubuh bisa memproduksi melatonin secara maksimal.

(Agustina Wulandari )

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