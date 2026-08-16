JAKARTA - Di kehidupan yang serba cepat saat ini, insomnia ternyata juga memengaruhi anak-anak muda. Bahkan, banyak siswa sekolah menengah yang menghadapi tekanan ujian masuk menjadi kelompok yang rentan terkena insomnia.
Nah, seorang ahli gizi merekomendasikan 5 makanan yang bisa membantu memperbaiki tidur kamu.
Melansir The Standard, ahli gizi Zhang Yu-xi menulis di halaman Facebook-nya bahwa banyak orang sering bilang "segelas susu hangat bisa membantu tidur" saat sedang mengalami insomnia. Meskipun kandungan triptofan dalam susu memang membantu, ternyata ada makanan lain yang efeknya lebih langsung serta manjur dibandingkan susu.
Ia merekomendasikan 5 makanan yang sudah terbukti secara ilmiah efektif untuk meningkatkan kualitas tidur:
Selain mengonsumsi makanan yang tepat, ia juga mengingatkan untuk menghindari kafein dan alkohol yang berlebihan pada 4 hingga 6 jam sebelum tidur. Walaupun alkohol mungkin bisa bikin kamu cepat tertidur, hal itu sangat mengganggu fase tidur dalam (deep sleep).
Jangan lupa juga untuk meredupkan lampu sebelum tidur agar tubuh bisa memproduksi melatonin secara maksimal.
(Agustina Wulandari )
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