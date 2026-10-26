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HOME WOMEN FOOD

Matcha Mengandung Kafein, tapi Kenapa Tak Bikin Gemetar seperti Kopi?

Nurrizka Nasywa Tsabitah , Jurnalis-Senin, 26 Oktober 2026 |18:05 WIB
Matcha Mengandung Kafein, tapi Kenapa Tak Bikin Gemetar seperti Kopi?
Ilustrasi minum matcha. (Foto: dok pvproductions/Magnific)
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JAKARTA - Beberapa tahun ke belakang, demam matcha merambat ke berbagai kalangan, terutama Gen Z. Tak sedikit juga bakery, coffee shop, atau restoran, yang menghadirkan menu matcha.

Banyak orang yang menjadikan matcha sebagai “morning coffee” karena lebih ramah di perut, terlebih kalau belum sarapan. Tapi, tahukah kamu kalau matcha juga mengandung kafein?

Meski begitu, matcha tak bikin jantung berdetak kencang dan gemetar. Nah, ini penjelasannya biar kamu tak penasaran lagi!

1. Matcha Mengandung L-theanine

Dilansir dari The Washington Post, salah satu alasan mengapa matcha tidak menimbulkan efek gelisah adalah kandungan L-theanine yang terdapat dalam daun teh hijau. Asam amino ini mampu memberikan efek relaksasi tanpa membuat seseorang mengantuk. 

Ahli gizi terdaftar, Vandana Sheth, menjelaskan kombinasi L-theanine dan kafein dalam matcha dapat mendukung fokus dan kewaspadaan tanpa sensasi gelisah. Jadi, meskipun sama-sama memiliki kafein, efek yang ditimbulkan oleh matcha dan kopi bisa berbeda.

2. Kandungan Kafein Matcha Lebih Rendah

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Topik Artikel :
kopi Gemetar kafein Matcha
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