4 Pemanis untuk Kopi yang Bisa Jadi Pilihan, Lebih Sehat dari Gula Pasir?

JAKARTA - Kopi menjadi minuman favorit banyak orang untuk memulai hari. Namun, tidak semua orang menyukai rasa pahit kopi hitam sehingga menambahkan gula atau pemanis untuk membuat rasanya lebih nikmat.

Meski begitu, konsumsi gula berlebihan bisa berdampak buruk bagi kesehatan, terutama jika seseorang terbiasa minum beberapa cangkir kopi setiap hari. Karena itu, memilih pemanis yang tepat dan membatasi jumlah penggunaannya bisa menjadi salah satu cara untuk mengontrol asupan gula harian.

Melansir Verywell Health, ada empat jenis pemanis yang bisa menjadi alternatif gula pasir untuk kopi. Ahli gizi Julia Zumpano dari Cleveland Clinic menjelaskan bahwa setiap pemanis punya pengaruh yang berbeda terhadap tubuh.

1. Stevia

Stevia merupakan pemanis yang berasal dari tanaman stevia dan bisa menjadi pilihan bagi orang yang ingin mengurangi konsumsi gula.

Menurut Zumpano, stevia dengan tingkat kemurnian tinggi tidak meningkatkan kadar gula darah secara signifikan. Pemanis ini juga dapat menjadi alternatif bagi orang dengan diabetes yang ingin menambahkan rasa manis pada kopi.

Namun, perhatikan komposisi produk sebelum membeli. Stevia bubuk tertentu dicampur dengan gula alkohol yang beberapa dari jenisnya menimbulkan efek samping, terutama jika dikonsumsi dalam jumlah banyak.

2. Kurma

Kurma bisa digunakan sebagai pemanis alami karena memiliki rasa manis sekaligus mengandung serat, kalium, dan magnesium. Meski demikian, kurma tetap mengandung gula alami. Penggunaan dua hingga tiga buah kurma untuk satu cangkir kopi dapat menambahkan sekitar 32–48 gram gula.

3. Madu