Benarkah Tambahkan Sejumput Garam ke Kopi Bisa Bikin Rasanya Lebih Nikmat?

JAKARTA – Pernah mendengar kebiasaan menambahkan sedikit garam ke dalam kopi? Meski terdengar aneh, cara ini ternyata sudah lama dilakukan di sejumlah negara, termasuk Vietnam dan kawasan Eropa Utara.

Menariknya, kebiasaan tersebut bukan sekadar tren. Ada penjelasan ilmiah di balik penggunaan garam untuk membuat rasa kopi lebih nikmat, terutama bagi orang yang kurang menyukai rasa pahit.

Dilansir dari The Standard, sedikit garam ternyata bisa mengurangi rasa pahit pada kopi sekaligus membuat cita rasanya terasa lebih seimbang.

Rasa pahit pada kopi terutama berasal dari senyawa yang terbentuk selama proses pemanggangan biji kopi, bukan hanya karena kandungan kafeinnya. Nah, garam dalam jumlah kecil bisa menekan persepsi rasa pahit sehingga karakter rasa kopi lainnya lebih terasa.

Efeknya mirip dengan penggunaan garam pada karamel. Sedikit garam justru dapat membuat rasa manis lebih menonjol tanpa membuat makanan terasa asin. Penambahan sekitar 0,5 gram garam per satu liter kopi bisa mengurangi rasa pahit dan sedikit meningkatkan persepsi rasa manis.