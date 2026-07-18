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Kismis Bukan Cuma Pemanis Makanan, Ini Deretan Khasiatnya untuk Tubuh

Niko Prayoga , Jurnalis-Sabtu, 18 Juli 2026 |16:05 WIB
Kismis Bukan Cuma Pemanis Makanan, Ini Deretan Khasiatnya untuk Tubuh
Kismis. (Foto: Freepik)
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KISMIS ternyata bukan cuma pemanis makanan loh. Ada sederet khasiat untuk tubuh yang bisa didapat dari konsumsi kismis.

Ya, di tengah tren gaya hidup sehat yang kian digandrungi masyarakat urban, kesadaran untuk memilih camilan bernutrisi semakin meningkat. Sering kali, masyarakat terjebak pada produk makanan ringan modern yang diklaim sehat, namun abai terhadap opsi alami yang sejatinya jauh lebih kaya manfaat dan mudah ditemukan di sekitar kita.

manfaat kesehatan kismis (Freepik)

1. Kismis Bukan Cuma Pemanis Makanan

Konten kreator sekaligus Duta Kurma Indonesia, Ahmad Bagarib dalam unggahan video di akun Instagramnya mengingatkan agar tidak meremehkan kismis. Meskipun ukurannya kecil, kandungan nutrisi kismis jauh lebih besar dan lebih padat.

“Kismis adalah anggur yang dikeringkan, jadi kandungan nutrisinya cukup padat. Di dalam kismis terdapat serat, zat besi, kalium, dan antioksidan yang baik untuk kesehatan,” kata Ahmad.

2. 4 Manfaat Kismis

Ahmad menjelaskan, setidaknya ada 4 manfaat utama kismis. Alhasil, kismis layak dinobatkan sebagai camilan harian yang berkhasiat.

Pertama, kismis menjaga kelancaran sistem pencernaan. Manfaat ini paling terasa secara instan bagi setiap individu. Tingginya kandungan serat alami dalam kismis berfungsi optimal untuk mendorong proses pembuangan sisa metabolisme tubuh berjalan lebih teratur.

“Yang pertama, kismis membantu untuk pencernaan lebih lancar karena kandungan seratnya cukup tinggi,” jelas dia.

Kedua, kismis juga menjadi jawaban atas keluhan tubuh yang gampang lemas akibat rutinitas yang padat. Ahmad menjelaskan bahwa kandungan zat besi di dalam kismis berperan krusial dalam pembentukan sel darah merah dan distribusi oksigen ke seluruh tubuh.

Pasokanzat besi yang terpenuhi dengan baik memastikan stamina tubuh tetap terjaga optimal sepanjang hari. Seseorang jadi tidak ketergantungan pada minuman berenergi artifisial.

“Yang kedua, kandungan zat besinya membantu tubuh tetap bertenaga dan tidak gampang lemas,” tambah Ahmad.

 

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Topik Artikel :
Pemanis Kismis Manfaat Kismis
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