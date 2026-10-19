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Sering Sakit Perut atau Asam Lambung Naik? Ini yang Perlu Diperhatikan

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Senin, 19 Oktober 2026 |21:05 WIB
Sering Sakit Perut atau Asam Lambung Naik? Ini yang Perlu Diperhatikan
Ilustrasi sakit perut. (Foto: dok Ist)
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JAKARTA - Keluhan pencernaan seperti nyeri perut berulang, asam lambung naik, hingga perubahan pola buang air besar sering dianggap sebagai masalah kesehatan biasa. Padahal, jika keluhan terus muncul atau tidak kunjung membaik, kondisi ini perlu diperiksa untuk mengetahui penyebabnya.

Gangguan pencernaan memiliki beragam penyebab dan tingkat keparahan. Ada yang cukup ditangani dengan perubahan gaya hidup dan obat-obatan, tetapi ada pula yang membutuhkan tindakan medis hingga operasi. 

Karena itu, penanganannya tidak bisa disamaratakan dan perlu disesuaikan dengan kondisi setiap pasien. Dokter spesialis bedah digestif, dr. Eko Priatno, Sp.B, Subsp.BD(K), menjelaskan bahwa keputusan untuk melakukan operasi tidak menjadi pilihan pertama pada semua kasus gangguan pencernaan. 

Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan diagnosis sekaligus menentukan penanganan yang paling sesuai. “Tidak semua gangguan pencernaan memerlukan operasi. Kami terlebih dahulu mencari penyebab keluhan dan mengevaluasi kondisi pasien, kemudian menentukan terapi yang paling sesuai. Tujuannya bukan hanya menangani penyakit, tetapi juga menjaga kualitas hidup pasien,” jelas dr. Eko.

Penanganan Gangguan Pencernaan 

Keluhan pencernaan
Gangguan pencernaan

Pada kasus gastroesophageal reflux disease (GERD) misalnya, penanganan biasanya dimulai dengan perubahan gaya hidup dan pemberian obat-obatan. Pasien dapat diminta menyesuaikan pola makan, menghindari pemicu keluhan, dan mengikuti terapi sesuai anjuran dokter.

      
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