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Sering Dikira Maag, Nyeri di Area Perut Ini Ternyata Bisa Jadi Tanda Batu Ginjal

Niko Prayoga , Jurnalis-Kamis, 13 Agustus 2026 |17:05 WIB
Sering Dikira Maag, Nyeri di Area Perut Ini Ternyata Bisa Jadi Tanda Batu Ginjal
Ilustrasi nyeri perut. (Foto: dok Magnific)
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JAKARTA - Pernahkah kamu berobat ke dokter karena keluhan sakit perut, lalu hal pertama yang ditanyakan justru, "Sakitnya di sebelah mana?". Pertanyaan ini sering kali terasa sepele bagi sebagian orang. Padahal, bagi tenaga medis, menunjuk titik nyeri dengan tepat adalah langkah krusial awal untuk memetakan sumber masalah di dalam tubuh.

Dokter Spesialis Penyakit Dalam Subspesialis Ginjal dan Hipertensi Decsa Medika Hertanto dalam unggahan video di akun Instagramnya menjelaskan bahwa lokasi nyeri merupakan sinyal utama yang mengarahkan dokter pada organ mana yang sedang bermasalah.

“Ada alasan kenapa dokter selalu nanya sakit perutnya itu di sebelah mana pas kalian datang dengan nyeri perut. Karena buat kami, dokter, lokasi sakit perut itu kayak alamat rumah. Ngasih petunjuk siapa yang lagi rewel di dalam,” kata dr. Decsa, dikutip Kamis (13/8/2026).

Untuk mempermudah pemahaman masyarakat awam, dunia medis membagi area perut manusia menjadi sembilan bagian layaknya kisi-kisi atau kotak khusus. Pembagian wilayah ini membantu mengidentifikasi berbagai kemungkinan kondisi kesehatan dari atas hingga ke bawah.

“Paling gampang, perut kalian di dunia medis itu dibagi jadi sembilan kotak. Nah, kita bedah satu-satu dari atas ke bawah,” ucapnya.

Apa Saja 9 Peta Area Perut?

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