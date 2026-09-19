Kisah Manis Adiezty Fersa, 10 Tahun Selalu Menunggu Gilang Dirga Pulang Kerja

GENAP memasuki usia pernikahan yang ke-10, pasangan selebritis Gilang Dirga dan Adiezty Fersa membuktikan bahwa api asmara mereka tetap hangat, meski waktu terus berjalan. Melalui sebuah unggahan manis di media sosial, Adiezty membagikan momen perayaan dekade kebersamaan mereka yang kini makin lengkap dengan hadirnya sang buah hati, Gin Dirga.

Dalam pesan penuh haru dan rasa syukur, Adiezty mengungkapkan betapa berartinya sosok Gilang dalam hidupnya. Ia mengapresiasi segala kasih sayang dan kerja keras sang suami yang tak pernah surut dari awal hingga kini.

“Selamat 10 tahun pernikahan, Naaakk!! Terima kasih atas semua cinta dan perjuangan kamu untuk kita. Terima kasih sudah membuat aku selalu merasa dicintai, dijaga, dan ditemani dalam setiap versi hidupku. Dari cuma kita berdua, sampai sekarang ada Gin di tengah-tengah kita,” tulis Adiezty dalam takarir unggahannya, dikutip Sabtu (19/9/2026).

1. Kisah Manis Menunggu Gilang Dirga Pulang

Adiezty pun menyisipkan doa tulus untuk masa depan keluarga kecil mereka. Ia mengaku rasa cemas yang dimilikinya membuat dirinya sulit terlelap jika sang suami belum sampai di rumah dengan selamat.

“Semoga Allah kasih kita umur yang panjang untuk terus tumbuh bareng, ketawa bareng, dan nemenin Gin tumbuh besar ya Sayanggg.. Amiiinn!” lanjut dia.

“Fun fact: jadi dari awal nikah aku selalu nungguin Gilang pulang kerja (yes, past midnight—every day) dan susah banget buat tidur duluan sampe aku yakin dia udah aman dan sampe rumah karena aku emang se-pencemas itu. Idk, maybe it’s anxiety or something but knowing he’s home safe somehow gives me peace of mind,” ungkap Adiezty.

2. Ciptakan Lagu

Kebiasaan manis sekaligus menyentuh ini rupanya diabadikan oleh Gilang Dirga dalam sebuah karya lagu khusus untuk sang istri. Lagu tersebut diberi judul unik, “Jalan-Jalan Sampe Ke Penang, Diriku Aman Tenanglah Sayang”.

Awalnya, Adiezty tak menyangka bahwa lagu tersebut diciptakan khusus mengenai kebiasaannya menunggu Gilang di rumah. Ia sempat mengira judul lagu tersebut mengisahkan tentang pasangan yang sedang menjalani hubungan jarak jauh (LDR) atau sekadar lagu bertema liburan.

“Terima kasih juga untuk lagu ‘Jalan-Jalan Sampe Ke Penang, Diriku Aman Tenanglah Sayang’ ini. Sejujurnya pas awal kamu kasih tau judulnya aku pikir ini lagu orang LDR atau liburan. HAHAHA. Pas beberapa kali dengerin baru ngeh ternyata liriknya spesifik tentang aku yang selalu nungguin kamu pulang kerja I LOVE YOUUU,” tuturnya.

Keharmonisan dan perhatian kecil namun bermakna ini sukses mencuri perhatian warganet, menjadikan perayaan 10 tahun pernikahan Gilang Dirga dan Adiezty Fersa salah satu momen hangat di dunia hiburan yang menginspirasi.