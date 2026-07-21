Anne Hathaway Hamil Anak Ketiga di Usia 43 Tahun, Siap Rilis 5 Film di 2026

JAKARTA - Tahun 2026 benar-benar jadi momen luar biasa buat aktris papan atas Anne Hathaway, baik dalam kehidupan pribadi maupun perjalanan kariernya.

Melansir People, selain sedang mengandung anak ketiganya bersama sang suami, Adam Shulman, aktris berusia 43 tahun ini juga punya jadwal super padat. Ya, Anne dipastikan membintangi sekaligus merilis lima film sepanjang tahun ini!

Pasangan yang menikah sejak 2012 ini sebelumnya sudah dikaruniai dua anak laki-laki, Jonathan (10) dan Jack (6). Berita bahagia kehamilan ketiganya ini pertama kali dibagikan Anne pada Juni lalu lewat unggahan video manis di Instagram, di mana ia tampil anggun mengenakan gaun putih longgar sambil diiringi lagu Baby I'm Yours dari Barbara Lewis.

Seorang sumber terdekat menyebutkan kalau Anne saat ini sangat berfokus pada keluarga dan menikmati masa-masa rehatnya. "Mengeluh itu bukan tipe Anne banget. Dia selalu menjalani segala sesuatu dengan penuh rasa syukur dan profesionalisme," ujar sumber tersebut.

Deretan Film Anne Hathaway di Tahun 2026

Karier akting Anne tahun ini benar-benar tidak main-main. Deretan karya terbarunya siap menyapa para penggemar:

Mother Mary (sudah rilis di bioskop pada April 2026).

The Devil Wears Prada 2 (sekuel yang sangat dinanti setelah film pertamanya pada 2006, tayang sejak Mei).

The Odyssey (film adaptasi epik karya sutradara Christopher Nolan yang baru saja rilis di bioskop. Anne berperan sebagai Penelope, mendampingi Matt Damon yang memerankan Odysseus).

The End of Oak Street (dijadwalkan tayang pada 14 Agustus).

Verity (siap tayang pada 2 Oktober).

Tetap Rendah Hati di Puncak Karier