Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

3 Beauty Creator yang Punya Brand Makeup Sendiri

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Selasa, 30 Juni 2026 |17:15 WIB
3 Beauty Creator yang Punya Brand Makeup Sendiri
3 Beauty Creator yang Punya Brand Makeup Sendiri (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA – Sejumlah beauty creator Indonesia tak hanya dikenal lewat konten ulasan produk kecantikan di media sosial, tetapi juga sukses membangun bisnis dengan meluncurkan brand makeup sendiri. Berbekal pengalaman sebagai kreator konten dan pemahaman terhadap kebutuhan konsumen, mereka berhasil menghadirkan produk yang mampu bersaing di industri kecantikan Tanah Air.

Berikut beberapa beauty creator Indonesia yang memiliki brand makeup sendiri:

1. Tasya Farasya – Mother of Pearl (MOP) Beauty
Beauty influencer Tasya Farasya mendirikan Mother of Pearl (MOP) Beauty, yang menawarkan berbagai produk makeup, mulai dari complexion, cushion, highlighter, blush, hingga lip gloss. Produk-produknya dikenal dengan kemasan mewah dan pilihan warna yang sesuai dengan kulit perempuan Indonesia.

2. Titan Tyra – Secondate Beauty
Titan Tyra merupakan salah satu pendiri Secondate Beauty, brand kecantikan lokal yang populer berkat produk lip tint, eyebrow, cushion, dan berbagai produk makeup lainnya. Secondate juga dikenal dengan konsep produk yang praktis untuk penggunaan sehari-hari.

3. Lizzie Parra – BLP Beauty
Lizzie Parra menjadi salah satu pelopor beauty creator yang membangun bisnis kosmetik melalui BLP Beauty (By Lizzie Parra). Brand ini dikenal lewat produk Lip Coat, Face Glow, cushion, eyeliner, hingga berbagai produk complexion yang banyak digunakan masyarakat.
 

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

Women Okezone menyajikan berita terbaru dan terpercaya seputar dunia perempuan. Dapatkan informasi terkini tentang gaya hidup, kesehatan, karier, dan inspirasi wanita di Indonesia.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/611/3218000/alat_makeup-kVar_large.jpg
Jangan Tunggu Rusak! Ini Waktu Tepat Mengganti Alat Makeup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/611/3157261/dea_ananda-F6TB_large.jpg
Dea Ananda Bikin Tutorial Makeup, Netizen: Cantik Banget!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/611/3151460/bedak-zfRH_large.jpg
5 Cara agar Bedak Tidak Luntur Kena Keringat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/09/611/3060602/makeup-AMyr_large.jpg
Cuaca Panas Bikin Kulit Jadi Kering, Begini 7 Tips Makeup Mengakalinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/07/611/3045493/olahraga-CGQq_large.jpg
Boleh Gak Sih Pakai Makeup saat Olahraga?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/611/3022949/hindari-pakai-eyelashes-saat-makeup-pengantin-kenapa-mqpyvFc1We.jpg
Hindari Pakai Eyelashes saat Makeup Pengantin, Kenapa?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement