3 Beauty Creator yang Punya Brand Makeup Sendiri

JAKARTA – Sejumlah beauty creator Indonesia tak hanya dikenal lewat konten ulasan produk kecantikan di media sosial, tetapi juga sukses membangun bisnis dengan meluncurkan brand makeup sendiri. Berbekal pengalaman sebagai kreator konten dan pemahaman terhadap kebutuhan konsumen, mereka berhasil menghadirkan produk yang mampu bersaing di industri kecantikan Tanah Air.

Berikut beberapa beauty creator Indonesia yang memiliki brand makeup sendiri:

1. Tasya Farasya – Mother of Pearl (MOP) Beauty

Beauty influencer Tasya Farasya mendirikan Mother of Pearl (MOP) Beauty, yang menawarkan berbagai produk makeup, mulai dari complexion, cushion, highlighter, blush, hingga lip gloss. Produk-produknya dikenal dengan kemasan mewah dan pilihan warna yang sesuai dengan kulit perempuan Indonesia.

2. Titan Tyra – Secondate Beauty

Titan Tyra merupakan salah satu pendiri Secondate Beauty, brand kecantikan lokal yang populer berkat produk lip tint, eyebrow, cushion, dan berbagai produk makeup lainnya. Secondate juga dikenal dengan konsep produk yang praktis untuk penggunaan sehari-hari.

3. Lizzie Parra – BLP Beauty

Lizzie Parra menjadi salah satu pelopor beauty creator yang membangun bisnis kosmetik melalui BLP Beauty (By Lizzie Parra). Brand ini dikenal lewat produk Lip Coat, Face Glow, cushion, eyeliner, hingga berbagai produk complexion yang banyak digunakan masyarakat.



(Kurniasih Miftakhul Jannah)

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